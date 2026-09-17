Правительство отложило расходы на подготовку к зиме: есть ли деньги на укрыти и защиту энергетики (видео)

Народный депутат от партии "Слуга народа" и глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа рассказала о влиянии дефицита бюджета Украины. По словам Пидласой, правительство перестало финансировать подготовку к зиме 2026-2027 и деньги могут появиться только в декабре. Что известно о ситуации бюджетным дефицитом и какие меры предпринимает правительство?

Заявление Пидласой о дефиците бюджета Украины прозвучало 17 сентября, после того как народные депутаты приняли часть законопроектов, фигурирующих в соглашениях с международными финансовыми донорами. В интервью изданию "Экономическая правда" она пояснила, что на конец года перенесли 39 млрд грн, которые должны были пойти на укрепление больниц и школ, а также на защитные сооружения для объектов энергетики. При этом может случиться так, что деньги на эти цели не успеют поступить на счета до конца текущего года. По словам Пидласой, ситуация с украинским бюджетом "плохая".

Бюджет Украины — Пидласа о дефиците в 2026 году, см. с 12:26

Ведущий поинтересовался у главы бюджетного комитета, действительно ли в бюджете заморожены все расходы, кроме социальных. В ответ народный депутат подчеркнула, что Украина пока не находится на стадии, когда имеет место "классический отказ от оплаты всех расходов, кроме военных и социальных", но Минфин действительно перенес часть расходов на зиму.

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"В первую очередь это капитальные расходы. Это строительство и реконструкция, в том числе больниц; например, это строительство укрытий как в больницах, так и в школах, защита энергетики, строительство социального жилья и так далее", — сказала она.

Депутат Верховної Рады напомнила, что речь идет о "реализации планов по обеспечению устойчивости, подготовке к зиме, защите энергообъектов", над которыми следует работать именно сегодня, а не откладывать на зиму, когда будет уже поздно их реализовывать.

"Поэтому мы и говорим, что ситуация с бюджетом плохая. И когда мы говорим о том, что нужно принимать международные обязательства ритмично и своевременно, то мы не просто так это говорим", — подчеркнула Пидласа.

Еще один вопрос касался расходов на нужды Минобороны: ведомство в сентябре обратилось с просьбой о выделении дополнительных средств. В ответ Пидласа заявила, что в следующем году средств на оборону будет еще меньше, чем в 2026 году.

Бюджет Украины — что известно о дефиците в 2026 году

Отметим, что Фокус писал о проблемах с бюджетом Украины на 2026 год. Например, в начале сентября премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что будут сокращены все расходы, кроме самых необходимых. Между тем народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что остаются лишь три вида расходов из бюджета — это социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и денежное обеспечение военнослужащих. Политик напомнила, что народные депутаты должны рассмотреть ряд законопроектов, необходимых для получения международного финансирования бюджетного дефицита. По её словам, речь идет о части обещанных Западом средств: по словам Корецкого, в сумме речь идет о 29,5 млрд долл.

Напоминаем, что 16 сентября стали известны результаты голосования по законопроекту об отмене льготного налогообложения посылок из-за рубежа: этих изменений требовал Международный валютный фонд.