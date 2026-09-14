Ситуация с государственными финансами близка к критической: премьер обратился к Раде

Премьер-министр призвал народных депутатов как можно скорее принять законопроекты, необходимые для получения международной финансовой помощи.

Премьер-министр Сергей Корецкий назвал ситуацию с государственными финансами Украины почти критической; об этом он написал в Telegram.

Сергей Корецкий предупредил о дефиците бюджета

По словам Корецкого, правительство официально направит всем народным депутатам и профильным парламентским комитетам график с четкими сроками проведения необходимых голосований.

В случае нарушения этих сроков Украина рискует лишиться значительной части из 29,5 млрд долларов предусмотренного международного финансирования.

Эти средства необходимы для сбалансирования государственного бюджета, финансирования социальных расходов и нужд Сил обороны, подчеркнул министр.

В то же время часть обязательств лежит на правительстве. Корецкий заявил, что Кабмин должен принять 42 необходимых решения. Ранее правительство планировало завершить эту работу до 1 ноября, однако из-за сложности ситуации срок решили сократить до 15 октября.

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"Правительство, со своей стороны, выполнит все необходимые решения. Ожидаем такой же ответственной работы от депутатов всех фракций и групп", — отметил Корецкий.

Корецкий сделал это заявление после встречи с послами стран "Большой семерки" и государств — членов Европейского Союза, председателем Верховной Рады, министрами, депутатами и председателями парламентских комитетов. Участники обсудили скоординированную работу правительства и парламента по обеспечению международной финансовой поддержки.

Корецкий добавил, что члены правительства готовы совместно с депутатами проработать каждый необходимый законопроект, формулировку и норму, чтобы обеспечить их как можно более быстрое принятие.

Напомним, ранее Сергей Корецкий сообщил, что правительство нашло 70 млрд грн бюджетной экономии, которые не закреплены за оборонными расходами и будут направлены на нужды армии.

В настоящее время правительство заявляет о сохранении выплат пенсий и зарплат в обычном режиме. В то же время средства, которые можно сэкономить по другим статьям бюджета, планируется направлять на оборону.