Экономия ради армии: Корецкий выступил с заявлением о пенсиях и зарплатах

Правительство заявляет о сохранении выплат пенсий и зарплат в обычном режиме. В то же время средства, которые можно сэкономить по другим статьям бюджета, планируется направлять на оборону.

Правительство Украины вводит "жесткий режим экономии" бюджетных средств, но пенсии и зарплаты будут выплачиваться в обычном режиме. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, сокращение расходов коснется средств, не закрепленных за оборонными нуждами. Об этом шла речь 1 сентября во время его выступления в Верховной Раде.

Корецкий сообщил, что правительство уже определило 70 млрд грн экономии, которые планируется полностью направить на финансирование армии.

"Правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных на нужды обороны. В результате мы уже выявили 70 млрд экономии, которые в полном объеме будут направлены на нужды обороны", — сказал премьер.

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В то же время для украинцев, получающих пенсии и зарплаты из бюджета, Корецкий озвучил отдельную важную позицию. По его словам, необходимые социальные обязательства государства будут выполняться в обычном режиме. То есть введение режима экономии само по себе не означает сокращения пенсий или зарплат. В заявлении премьера речь идет о перераспределении бюджетных средств в пользу обороны, а не об отмене или сокращении социальных выплат.

Что будет с зарплатами и пенсиями

Корецкий подчеркнул, что выплаты пенсий и зарплат будут продолжаться в обычном режиме. В то же время правительство планирует максимально сокращать или пересматривать другие бюджетные расходы, не имеющие непосредственного отношения к обороне.

Кроме того, премьер призвал депутатов принять участие в подготовке государственного бюджета на 2027 год. По его словам, при его формировании необходимо исходить из принципа максимальной экономии каждой бюджетной гривны.

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Финансовая нагрузка на государственный бюджет остается значительной. Корецкий заявил, что к концу 2026 года Украина рассчитывает получить от международных партнеров около 30 млрд долларов в рамках уже утвержденных программ поддержки. В то же время для покрытия дефицита оборонного бюджета стране необходимо дополнительно привлечь 27 млрд долларов.

По словам премьера, правительство продолжает переговоры с партнерами о предоставлении экстренного финансирования. Получение части средств зависит от выполнения Украиной взятых на себя обязательств.

Напомним, что Пенсионный фонд обновил основной показатель для расчета пенсий. За три месяца 2026 года, с апреля по июнь, расчетный показатель вырос более чем на 3 тыс. грн и достиг максимального уровня в июне.