Пенсии будут рассчитываться по-новому: что изменится для каждого

ПФУ обновил основной показатель для расчета пенсий. Что будет с выплатами?

Пенсионный фонд Украины обновил показатели средней заработной платы, которые используются для расчета пенсий. За три месяца 2026 года, с апреля по июнь, расчетный показатель вырос более чем на 3 тыс. грн и достиг максимального уровня в июне. Фокус рассказывает, какие новые данные утвердил ПФУ и как показатель средней зарплаты используется при расчете будущих пенсий.

ПФУ обновил показатели заработной платы для расчета пенсий

Пенсионный фонд Украины в конце августа 2026 года установил показатели средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы. Именно этот показатель в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается при расчете пенсии.

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Новые данные относятся ко второму кварталу 2026 года. Показатель средней заработной платы для расчета пенсии составляет:

апрель — 25 001,55 грн;

май — 25 636,03 грн;

июнь — 28 169,69 грн.

Так, за два месяца показатель, учитываемый при расчете пенсий, увеличился на 3 168,14 грн, или примерно на 12,7 %. Наибольший рост зафиксировали в июне, когда средняя зарплата, с которой были уплачены страховые взносы, превысила 28 тыс. грн.

Показатель заработной платы для расчета пенсий вырос

Новые показатели ПФУ отражают среднюю заработную плату, с которой в Украине фактически уплачивались страховые взносы. Важно не путать эту цифру со средней зарплатой, которую могут публиковать для статистического анализа доходов населения.

Для пенсионной системы значение имеет именно заработок, с которого были уплачены страховые взносы.

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Во втором квартале 2026 года динамика была следующей:

Апрель — 25 001,55 грн

Май — 25 636,03 грн

Июнь — 28 169,69 грн

По сравнению с маем июньский показатель вырос ещё на 2 533,66 грн, или почти на 10 %.

Что означают новые данные ПФУ для расчета пенсий

Утвержденные цифры не означают, что все украинские пенсии автоматически увеличатся на ту же сумму. Показатель средней зарплаты является одним из параметров, используемых в формуле расчета пенсии. В частности, на его основе определяется индивидуальный коэффициент заработка человека. При расчете также учитываются страховой стаж и другие предусмотренные законодательством показатели.

Поэтому новые данные ПФУ для расчета пенсий важны прежде всего для определения размера пенсий в тех случаях, когда для этого используются соответствующие показатели средней заработной платы.

Повлияют ли новые показатели на будущие пенсии?

Рост показателя средней зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы, имеет важное значение для будущих пенсионеров. Однако сам по себе новый показатель в размере 28 169,69 грн не означает, что именно такую зарплату примут за основу для расчета пенсии каждого конкретного человека.

Размер выплаты зависит от индивидуальной ситуации — заработка, с которого уплачивался ЕСВ, продолжительности страхового стажа и других составляющих пенсионной формулы.

В то же время утвержденные ПФУ показатели служат основой для расчетов в пенсионной системе. Чем выше средняя зарплата, с которой уплачены страховые взносы, тем важнее становится разница между индивидуальным заработком человека и средним показателем по стране.

Новые показатели ПФУ: что важно знать

Пенсионный фонд утвердил следующие показатели средней заработной платы, которые учитываются при расчете пенсии:

25 001,55 грн — за апрель 2026 года;

25 636,03 грн — за май 2026 года;

28 169,69 грн — за июнь 2026 года.

За второй квартал этот показатель вырос более чем на 3 тыс. грн. Эти новые данные ПФУ используются в пенсионных расчетах в соответствии с законодательством, однако не означают автоматического повышения всех уже назначенных пенсий.

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Между тем адвокат, управляющий партнер АО "Winner Partners" Сергей Литвиненко напомнил о документах, которые следует подготовить перед выходом на пенсию. И в первую очередь речь идет о:

паспорт гражданина Украины или ID-карту со справкой о регистрации места жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

цветная фотография для оформления пенсионного удостоверения.

"Ключевым элементом является подтверждение страхового стажа, причем основным документом служит оригинал трудовой книжки или выписка из реестра застрахованных лиц за периоды после 1 января 2004 года. При отсутствии необходимых записей дополнительно предоставляются справки с предприятий, из архивных учреждений или из гражданско-правовых договоров", — напоминает адвокат.

Для мужчин обязательно предъявить военный билет или справку из комиссариата, а для зачета периодов обучения по дневной форме до 2004 года потребуются диплом и справка из учебного заведения.

Женщинам дополнительно рекомендуется подготовить свидетельства о рождении детей и свидетельство о браке в случае смены фамилии, что позволит зачесть в стаж период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

"По желанию и при условии финансовой целесообразности можно также предоставить справку о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года. Если вы планируете получать выплаты на банковскую карту, необходимо заранее оформить справку с реквизитами IBAN", — добавляет юрист.

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Напомним, что лица, имеющие право на льготное пенсионное обеспечение, должны приложить соответствующие удостоверения участника боевых действий, чернобыльское удостоверение или справки о работе в условиях вредных и тяжелых условий труда.

"Готовый пакет документов вместе с заявлением подается лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или удаленно через веб-портал электронных услуг ПФУ либо приложение "Дия" с использованием квалифицированной электронной подписи", — подытоживает Литвиненко.

Напомним, что Фокус уже рассказывал о пенсиях в Украине, а именно о самых больших и самых маленьких выплатах, которые государство предоставляет украинцам.