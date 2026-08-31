Домохозяйки без стажа для пенсии: как получить компенсацию от мужа за утраченные годы

Если женщина вела домашнее хозяйство, не имеет дохода и страхового стажа для получения пенсии, то она может получить алименты от мужа, даже не имея детей, пояснил юрист. Семейный кодекс Украины предусматривает, что в таком случае можно оформить финансовую поддержку через суд или договор. Каковы условия для получения таких выплат?

Домохозяйка, не имеющая пенсионного страхового стажа, или потерявшая трудоспособность в результате травмы, полученной при ведении хозяйства, может получать выплаты от мужа, говорится в материале СМИ "РБК-Украина". Приводится объяснение адвоката Руслана Ружицкого, касающееся выплат до выхода на пенсию и даже после достижения пенсионного возраста. Финансовое обеспечение возможно после развода и даже в тех случаях, когда в семье нет несовершеннолетних детей, за которыми ухаживает женщина.

Выплата алиментов на содержание супруги — подробности

Ружицкий рассказал, что в Семейном кодексе Украины есть статья 76 о "праве на содержание после расторжения брака". Статья состоит из четырех частей, в которых описываются условия выплат для того из супругов, кто нуждается в материальной помощи. В кодексе речь идет об алиментах после развода и о содержании на пенсии. Юрист, объясняя ситуацию, говорил именно о женщинах, которые работали на семью дома и не получили страхового стажа.

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Выплата алиментов на содержание жены — статья 76 Семейного кодекса Фото: Скриншот

Какие права у супруги без пенсионного стажа

Прежде всего юрист пояснил, что речь не идет о выплатах в качестве компенсации страхового стажа. В законодательстве упоминаются алименты после развода, которые можно получать до выхода на пенсию и после достижения пенсионного возраста (при наличии необходимости, решения суда или договора). Рассматривается случай для женщин, нуждающихся в материальной помощи, поскольку из-за ведения домашнего хозяйства, ухода за детьми и другими членами семьи они не получили образование, не сделали карьеру и т. д. В таком случае домохозяйки имеют право на алименты от бывшего мужа. При этом в кодексе указано условие — бывший муж "может оказывать материальную помощь". Выяснилось, что срок получения этих выплат составляет три года после развода.

Кроме того, предусмотрен вариант получения пособия до выхода на пенсию. В этом случае должны быть соблюдены ряд условий: брак длился не менее 10 лет, на момент развода до выхода на пенсию оставалось не более пяти лет.

Размер алиментов на содержание супруги после развода устанавливается в суде в соответствии со статьей 80 Семейного кодекса, пояснил юрист в комментарии СМИ. Выплаты зависят от потребностей жены, доходов мужа, его имущества и семейных обстоятельств. Отмечается, что если женщина получает пенсию или другой доход даже на уровне прожиточного минимума, она не теряет права на алименты. Юрист также рассказал, что финансовую помощь можно оформить и посредством договора между бывшими супругами, а не только через суд. Ружицкий подчеркнул, что Семейный кодекс предоставляет женщине возможность получать материальную помощь "в связи с тем, что она много лет посвятила семье и не смогла накопить достаточный стаж для пенсии".

"Де-юре это не компенсация за утраченную пенсию, а ее право на материальное содержание", — сказал адвокат.

Отметим, что в июне Фокус рассказал о пенсиях в Украине — о самых больших и самых маленьких выплатах, которые государство предоставляет украинцам. Выяснилось, что минимальные пенсионные выплаты составляют 2 595 грн, которые можно получить при страховом стаже 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Верхний предел — 25 950 грн, говорится в законе о государственном пенсионном страховании.

Напоминаем, что сервис Opendatabot проанализировал пенсии в Украине и выяснил, каковы средние выплаты и какая доля украинских пенсионеров живет на 3,5 тыс. грн.