Разница в десять раз: каков размер минимальной и максимальной пенсии в Украине

В Украине минимальная и максимальная пенсии различаются ровно в десять раз. Эта разница закреплена законом.

Об этом рассказала "РБК-Украина" заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

Какова минимальная пенсия:

С 1 января 2026 года минимальная пенсия по возрасту равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц — 2 595 гривен в месяц.

Чтобы получить такую пенсию, мужчина должен иметь 35 лет страхового стажа, а женщина — 30 лет. Это предусмотрено статьёй 28 Закона № 1058.

Верхний предел выплаты — десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных. То есть с начала 2026 года максимальная пенсия не может превышать 25 950 гривен. Это закреплено в статье 27 Закона № 1058.

Напомним, что не все периоды автоматически зачисляются в пенсионный стаж. В отношении периода до 1 января 2004 года стаж подтверждается в соответствии со специальными правилами, а отдельные периоды учитываются только при наличии соответствующих документов.

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Кроме того, стало известно, что пенсионеры рискуют лишиться пяти важных надбавок, если не выполнят одно из обязательных условий.