Відрізняються у десять разів: який розмір мінімальної і максимальної пенсії в Україні

В Україні мінімальна і максимальна пенсії відрізняються рівно в десять разів. Ця різниця закріплена законом.

Про це розповіла "РБК-Україна" заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.

Скільки складає мінімальна пенсія:

З 1 січня 2026 року мінімальна пенсія за віком дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб — 2 595 гривень на місяць.

Щоб отримати таку пенсію, чоловік повинен мати 35 років страхового стажу, жінка — 30 років. Це передбачено статтею 28 Закону № 1058.

Верхня межа виплати — десять прожиткових мінімумів для непрацездатних. Тобто з початку 2026 року максимальна пенсія не може перевищувати 25 950 гривень. Це закріплено статтею 27 Закону № 1058.

Нагадаємо, що не всі періоди автоматично зараховують до пенсійного стажу. Для часу до 1 січня 2004 року стаж підтверджують за спеціальними правилами, а окремі періоди враховують лише за наявності відповідних документів.

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Крім того, стало відомо, що пенсіонери ризикують втратити п’ять важливих доплат, якщо не виконають одну з обов’язкових умов.