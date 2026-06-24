Відрізняються у десять разів: який розмір мінімальної і максимальної пенсії в Україні
В Україні мінімальна і максимальна пенсії відрізняються рівно в десять разів. Ця різниця закріплена законом.
Про це розповіла "РБК-Україна" заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.
Скільки складає мінімальна пенсія:
З 1 січня 2026 року мінімальна пенсія за віком дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб — 2 595 гривень на місяць.
Щоб отримати таку пенсію, чоловік повинен мати 35 років страхового стажу, жінка — 30 років. Це передбачено статтею 28 Закону № 1058.
Верхня межа виплати — десять прожиткових мінімумів для непрацездатних. Тобто з початку 2026 року максимальна пенсія не може перевищувати 25 950 гривень. Це закріплено статтею 27 Закону № 1058.
Нагадаємо, що не всі періоди автоматично зараховують до пенсійного стажу. Для часу до 1 січня 2004 року стаж підтверджують за спеціальними правилами, а окремі періоди враховують лише за наявності відповідних документів.
Крім того, стало відомо, що пенсіонери ризикують втратити п’ять важливих доплат, якщо не виконають одну з обов’язкових умов.