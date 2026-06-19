Пенсійний стаж рахують по-новому: які періоди потрібно підтверджувати документами

Не всі періоди автоматично зараховують до пенсійного стажу. Для часу до 1 січня 2004 року стаж підтверджують за спеціальними правилами, а окремі періоди враховують лише за наявності відповідних документів.

Про це у відповіді на запит “РБК-Україна” розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.

За її словами, з 1 січня 2004 року в Україні діє система персоніфікованого обліку. Вона автоматично фіксує дані про сплачені страхові внески. Тому стаж після цієї дати формується на основі таких внесків, а не довідок чи інших документів.

Для періодів до 2004 року діють інші правила. Головним документом для підтвердження стажу є трудова книжка. Якщо її немає або в ній відсутні необхідні записи, Пенсійний фонд може врахувати довідки з місця роботи, навчання, служби чи архівні документи.

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До страхового стажу зараховують періоди денного навчання до 1 січня 2004 року у закладах вищої освіти (крім підготовчих відділень), професійних навчально-виховних закладах, установах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, а також в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

Також до стажу можуть включити час догляду за людиною з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 16 років, пенсіонером, який потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку. Крім того, враховується період, коли непрацююча мати доглядала за малолітньою дитиною.

Після впровадження персоніфікованого обліку підтвердження стажу базується на сплаті страхових внесків, тому довідки про навчання чи догляд уже не є підставою для його автоматичного зарахування.

Раніше повідомлялося, що деякі українці мають можливість змінити вид пенсії та суттєво збільшити розмір щомісячних виплат. Таке право передбачене для окремих категорій громадян, які відповідають встановленим законодавством вимогам.

У разі переходу на інший вид пенсійного забезпечення сума виплат може зрости в рази. В окремих випадках пенсія після перерахунку збільшується майже удвічі або навіть більше.

Відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення", громадяни можуть оформити пенсію за вислугою років за наявності необхідного стажу. Водночас розмір виплат визначається згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Крім того, стало відомо, що пенсіонери ризикують втратити п’ять важливих доплат, якщо не виконають одну з обов’язкових умов.