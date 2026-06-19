Пенсионный стаж теперь рассчитывается по-новому: какие периоды необходимо подтвердить документами

Не все периоды автоматически зачисляются в пенсионный стаж. В отношении периода до 1 января 2004 года стаж подтверждается в соответствии со специальными правилами, а отдельные периоды учитываются только при наличии соответствующих документов.

Об этом в ответе на запрос "РБК-Украина" рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

По её словам, с 1 января 2004 года в Украине действует система персонифицированного учёта. Она автоматически фиксирует данные об уплаченных страховых взносах. Поэтому стаж после этой даты формируется на основе таких взносов, а не справок или других документов.

Для периодов до 2004 года действуют другие правила. Основным документом для подтверждения стажа является трудовая книжка. Если её нет или в ней отсутствуют необходимые записи, Пенсионный фонд может принять во внимание справки с места работы, учебы, службы или архивные документы.

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К страховому стажу зачисляются периоды дневного обучения до 1 января 2004 года в высших учебных заведениях (кроме подготовительных отделений), профессиональных учебно-воспитательных учреждениях, учреждениях повышения квалификации и переподготовки кадров, а также в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

Также в стаж может быть включено время ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, пенсионером, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или достигшим 80-летнего возраста. Кроме того, учитывается период, когда неработающая мать ухаживала за малолетним ребенком.

После внедрения персонифицированного учета подтверждение стажа основывается на уплате страховых взносов, поэтому справки об обучении или уходе за детьми больше не являются основанием для его автоматического зачета.

Ранее сообщалось, что у некоторых украинцев есть возможность изменить вид пенсии и существенно увеличить размер ежемесячных выплат. Такое право предусмотрено для отдельных категорий граждан, отвечающих установленным законодательством требованиям.

В случае перехода на другой вид пенсионного обеспечения сумма выплат может увеличиться в разы. В отдельных случаях пенсия после перерасчета увеличивается почти вдвое или даже больше.

В соответствии с законом "О пенсионном обеспечении" граждане могут оформить пенсию по выслуге лет при наличии необходимого стажа. При этом размер выплат определяется в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кроме того, стало известно, что пенсионеры рискуют лишиться пяти важных надбавок, если не выполнят одно из обязательных условий.