Пенсию могут потерять: в ПФУ объяснили главное условие зачисления страхового стажа ФЛП

Пенсия для ФЛП останется под вопросом, если не выполнить главное условие зачисления страхового стажа.

Украинцам объяснили, как предпринимателям (ФЛП) засчитывают страховой стаж для пенсии. Пенсионный фонд Украины напомнил, что страховой стаж, то есть период, в течение которого человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который были уплачены страховые взносы, рассчитывается в соответствии с нормами по статье 24 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и засчитывается только при уплате страховых взносов.

Фокус также спросил подробности о страховом стаже для предпринимателей в Украине у специалиста по праву.

От чего зависит пенсия для ФЛП

Как пояснила адвокат Анна Даниэль, для исчисления пенсии учитывается заработная плата за полный период стажа с 1 июля 2000 года по месяц, предшествующий месяцу обращения за назначением пенсии (по данным реестра застрахованных лиц).

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Не надо путать трудовой стаж со страховым Фото: Из открытых источников

На размер пенсии влияют три параметра:

продолжительность страхового стажа;

отношение его заработной платы в каждом месяце страхового стажа, учитываемого для исчисления пенсии, к средней заработной плате по Украине в каждом из этих месяцев;

средняя зарплата в стране за последние три года перед обращением за назначением пенсии.

Размер пенсии по возрасту определяется по формуле:

П = Зп * Кс, где:

П — размер пенсии (в гривнах);

Зп — заработная плата (доход) застрахованного лица, определенная в соответствии со статьей 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", из которой исчисляется пенсия (в гривнах);

Кс — коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со статьей 25 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"В соответствии с пунктом 5 части первой статьи 1 закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы", — пояснила управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль".

Страховой стаж — это период, в течение которого человек подлежал государственному соцстрахованию, и за который ежемесячно уплачивались страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование

Где и как узнать свой страховой стаж

В личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины:

с использованием квалифицированной электронной подписи;

с использованием данных для входа, полученных в территориальном органе Пенсионного фонда Украины.

Или обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

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"Также справку об имеющемся страховом стаже с ноября 2021 года можно получить в приложении "ДІЯ". Для этого необходимо выбрать раздел "Услуги", далее "Справки" и выбрать необходимую справку (ОК-5 или ОК-7) и нажать кнопку "Заказать". Через несколько секунд выбранная справка появится в "ДІЯ". С 1 января 2021 года минимальный страховой стаж для назначения пенсий по возрасту составляет 25 лет и постепенно увеличивается ежегодно до 2028 года на 1 год", — рассказала адвокат.

На какую пенсию имеет право человек, который занимается предпринимательской деятельностью?

"ФЛП в связи с достижением пенсионного возраста имеет право на пенсию. Но ее размер будет зависеть от того, сколько лет у лица страхового стажа и с какого дохода уплачивались пенсионные взносы и ЕСВ. В страховой стаж засчитываются периоды, когда уплачивались взносы в размере не менее минимального. Если платилась меньшая сумма, то в законодательстве есть формула, по которой высчитывается, на сколько дней месяца хватит уплаченной суммы взносов. Поэтому может возникнуть ситуация, при которой за полный отработанный месяц в страховой стаж будет включено всего лишь несколько дней", — говорит Анна Даниэль.

Трудовой стаж — это периоды официальной трудовой деятельности, подтверждаемые записями в трудовой книжке

Поэтому, если предприниматель платил взносы постоянно, стаж у него будет, а вот какой, уже зависит от размера уплачиваемых взносов.

На размер пенсии влияет также доход, с которого уплачивались взносы. Чаще всего у ФЛП пенсия минимальная, потому что ЕСВ чаще всего платит с минимальной заработной платы.

Для предпринимателей порядок уплаты взносов, формирующих в дальнейшем страховой стаж и размер пенсии, зависит от системы налогообложения. Так, плательщики единого налога имеют право самостоятельно определять размер дохода, с которого они будут уплачивать единый социальный взнос. Но установлены ограничения: он не может быть меньше одной минимальной зарплаты (МЗП) и не больше 15 МЗП.

Пенсии исчисляются по установленным нормам в процентах к среднемесячному заработку, определенному согласно указанного выше закона, который граждане получали перед обращением за пенсией

Не уплачивать единый социальный взнос они не имеют права.

ФЛП, которые работают на общей системе налогообложения, уплачивают ЕСВ с чистого дохода, но у них также существуют ограничения в пределах между одной МЗП и 15 МЗП в месяц. То есть если чистый доход за месяц больше, чем 15 МЗП, то ЕСВ уплачивается только с 15 МЗП. Если ФЛП работал с доходом, размер которого в месяц больше минимальной зарплаты, то и пенсия может быть больше минимальной.

"Но следует также учитывать, что все сведения о стаже и доходе, который будет учитываться при начислении пенсии, за период, когда представлены отчеты, можно посмотреть уже сейчас на сайте Пенсионного фонда в своем электронном кабинете, пройдя необходимую регистрацию", — акцентирует эксперт.

Вычисление пенсий происходит по конкретной формуле Фото: Открытые источники

Что важно знать ФЛПам

В Пенсионном фонде подтверждают, что с 1 января 2004 года страховой стаж предпринимателям засчитывают только при условии уплаты страховых взносов.

Информация об уплате взносов подтверждается данными реестра застрахованных лиц и Государственным реестром общеобязательного государственного социального страхования.

Это означает, что сам факт регистрации ФЛП не гарантирует автоматического зачисления стажа для будущей пенсии.

Напомним, что страховой стаж напрямую влияет как на право выхода на пенсию и размер пенсионных выплат, так и на возможность получения социальных гарантий. Если взносы не уплачивались, соответствующий период могут не учесть при назначении пенсии.

В ПФУ рекомендуют предпринимателям регулярно проверять информацию о своем страховом стаже и уплате взносов в персональном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как не остаться без стажа и пенсии, если не успели оцифровать трудовую книжку до 10 июня.