10 июня в Украине официально истекает пятилетний переходный период от бумажных трудовых книжек к цифровым. С этой даты система учета трудовой деятельности претерпевает фундаментальные изменения. Фокус собрал всю полезную информацию для тех, кто дотянул до последнего и до сих пор не оцифровал документ.

С принятием закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об учете трудовой деятельности работника в электронной форме" была введена процедура оцифровки трудовых книжек. Как объяснила Фокусу юристка Елена Воронкова, преимущественно оцифровка трудовой касается работающего населения, не относящегося к категории пенсионеров. Вместе с тем дедлайн для проведения такой процедуры установлен до 10 июня 2026 года.

Уже с марта очередь на проработку представленных оцифрованных трудовых книжек составляла иногда по два месяца.

"Чем ближе к концу срока, тем больше поданных документов, тем продолжительнее процедура их проверки и внесения в базу", — говорит адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

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Бумажная трудовая книжка в Украине окончательно теряет статус Фото: ПФУ

Что будет, если не оцифровать трудовую книжку

По словам юристки, если вы не успеваете подать трудовую книжку на оцифровку, то это не должно быть препятствием для зачисления страхового стажа после 2004 года, и даже трудового, приобретенного до 2004 года, при подаче бумажных документов в подтверждение его наличия. Такая же информация сожержится на официальном сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"Вместе с тем, пока срок не истек и как будет реально действовать территориальные отделения Пенсионного фонда Украины, неизвестно", — уточняет экспертка.

"Из практики внедрения других законодательных инициатив в пенсионной сфере могу сказать, что скорее всего, если сейчас не подать оцифрованные документы, то потом наличие и принадлежность имеющегося трудового стажа для большинства населения придется доказывать через суд, поэтому, пока есть время, советую все же подать сведения в Пенсионный фонд Украины. Такая процедура не очень тяжелая и не занимает много времени. К тому же, обязанность граждан заключается именно в представлении документов к установленной дате, а вот как и когда они будут проработаны, это уже вопрос управлений ПФУ", — объясняет Воронкова.

Пенсия, больничные, стаж: что изменится для граждан после 10 июня

Как напомнила адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус, закон Украины № 1217-IX запустил необратимый процесс полного отказа от бумажных трудовых книжек в Украине. Так что с 10 июня система учета трудовой деятельности претерпевает фундаментальные изменения: единственным легитимным и основным источником информации о стаже граждан становится электронный реестр Пенсионного фонда Украины.

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"Это событие имеет не только техническое, но и глубокое юридическое измерение для всех участников трудовых отношений. С правовой точки зрения завершение переходного этапа означает, что бумажная трудовая книжка окончательно теряет статус безапелляционного документа-первоисточника. Теперь при назначении пенсий, расчете размера больничных или подтверждении специального профессионального опыта государственные органы будут опираться исключительно на данные из Реестра застрахованных лиц", — объяснила Ольга Брус.

Если подытожить, то после 10 июня украинцев ждут следующие изменения;

бумажная трудовая книжка практически утратит статус основного документа;

Пенсионный фонд будет учитывать данные, прежде всего, из электронного реестра;

для пенсии, больничных и подтверждения стажа будут использовать цифровые записи;

работодатели больше не будут обязаны хранить бумажные книги.

Кто больше всего рискует потерять стаж

По ее словам, наибольшая зона риска кроется в периодах работы до 2004 года, когда еще не функционировала система персонифицированного учета взносов. Если информация с бумажного носителя за эти годы не будет заранее перенесена в базу ПФУ, человек может столкнуться с необходимостью доказывать наличие стажа.

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Обязанность по оцифровке и передаче скан-копий трудовых книжек в первую очередь возлагается на работодателя, однако законодательство наделяет работников аналогичным правом самостоятельно загрузить документы через вебпортал услуг ПФУ.

"Важным юридическим нюансом является процесс легализации данных: после их проверки специалистами Пенсионного фонда электронная запись приобретает презумпцию достоверности. Бумажный оригинал обязательно выдается работнику на руки под роспись. В дальнейшем работодатель не обязан его хранить, а вносить туда новые записи о принятии или увольнении он будет исключительно по прямому требованию самого работника", — говорит юристка.

Бизнесу тоже советуют не медлить с оцифровкой трудовых книжек сотрудников

Юристы предупреждают, что ближе к дедлайну возможны перегрузки сервисов Пенсионного фонда и задержки с проверкой документов. Поэтому и бизнесу следует незамедлительно завершить кадровый аудит своих сотрудников и передать остатки документов в ПФУ. А именно:

проверить наличие записей о стаже;

оцифровать трудовую книжку;

скачать документы в ПФУ до 10 июня.

"Игнорирование этого процесса или откладывание его на последние дни создает не только риск технического коллапса из-за перегрузки государственных серверов, но и потенциальную угрозу нарушения социальных прав работников, что может стать основанием для будущих трудовых споров", — предупреждает Ольга Брус.

Бумажная книга теперь остается в основном памятным артефактом и резервным доказательством, тогда как реальный правовой вес окончательно переходит в цифровую плоскость.

Напомним, раньше Фокус уже объяснял, как подать трудовую книжку на оцифровку через Пенсионный фонд.

Также мы рассказывали, грозит ли штраф тем, то не оцифровал трудовую до 10 июня и могут ли быть санкции за отсутствие электронной трудовой книжки.

А здесь объяснили, как подтвердить трудовой стаж в случае, если трудовая книжка осталась на временно оккупированной территории.