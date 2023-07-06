Пенсии в Украине: в ПФУ рассказали, как гражданам не остаться без выплат

В Пенсионном фонде предупреждают, что главным документом, который необходимо подать для назначения пенсии, является трудовая книжка. Ее нужно вести в соответствии с инструкциями.

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Гражданин Украины, достигнув пенсионного возраста, должен подать документы о назначении пенсии в течение трех месяцев. Об этом пишет тематическое издание "На пенсии", цитируя начальника отдела методологии и организации работы по применению пенсионного законодательства ГУ ПФУ в Киеве Людмилу Гребенникову.

По ее словам, что пенсионеру сообщат, какие именно документы нужно подать в Пенсионный фонд, чтобы начать получать выплаты. Однако главным документом остается трудовая книжка, которая подтверждает стаж работы. Ее признают недействительной, если она будет вестись не в соответствии с инструкциями.

В Пенсионном фонде заявили, что 15 апреля 2023 вступил в силу Закон Украины от 20.03.2023 № 2981-ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Так, согласно закону, во время действия военного положения и даже в течение трех месяцев после его окончания, граждане, которые проживали на оккупированных территориях или там, где велись боевые действия, могут получить выплаты со дня, который следует за днем достижения пенсионного возраста.

Сообщается, что важно, чтобы срок обращения за назначением пенсии не истек по состоянию на 24 февраля 2022 года. При этом, если лицам, проживающим на таких территориях, и которым в период с 24 февраля 2022 по 15 апреля 2023 пенсия назначена со дня обращения, возможно исчисление пенсии со дня достижения пенсионного возраста.

Однако, как отметили в Пенсионном фонде, норма не актуальна для тех, у кого срок обращения истек по состоянию на начало полномасштабного вторжения РФ.

Также Пенсионный фонд напомнил о надбавках. Так, надбавку на уход украинцам не назначают в случае, если граждане уже имеют государственную социальную помощь на уход.

Кроме того, в ПФУ заявили, что в Украине на размер пенсии по инвалидности влияет процент от размера пенсии по возрасту и присвоенная группа инвалидности.