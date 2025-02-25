Как подтвердить стаж, если трудовая книжка осталась на оккупированной территории: в ПФУ дали пояснения

Если предприятие находится на временно оккупированной территории, возможно подтвердить льготный стаж не только справками, которые свидетельствуют об особом характере работы, но и по данным из реестра застрахованных лиц, говорят в Пенсионном фонде.

Related video

Из-за российского вторжения некоторые украинцы столкнулись с проблемой потери трудовых книжек или оставления их на оккупированных территориях. В главном управлении Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснили, как украинцы в таких случаях могут подтвердить стаж.

В управлении отметили, что стаж исчисляется по данным системы персонифицированного учета с 1 января 2004 года. До 2004 года — по записям в трудовой книжке.

"В случае отсутствия трудовой книжки, а также в случаях, когда в ней нет необходимой информации или содержатся неправильные или неточные данные о периодах работы, для подтверждения стажа принимаются выписки или справки учреждений, организаций, выписки из приказов, лицевые счета и сведения на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подтвердить имеющийся трудовой стаж для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней предусмотрено подтверждение стажа, в частности, показаниями свидетелей. Таким образом это возможно, в частности, если предприятия, учреждения, организации или их правопреемники размещаются (размещались) на временно оккупированной РФ территории Украины или их имущество повреждено или уничтожено в результате военных (боевых) действий.

В соответствии с указанным Порядком, если предприятие расположено на временно оккупированной территории, возможно подтвердить льготный стаж не только справками, свидетельствующими об особом характере работы, но и по данным из реестра застрахованных лиц.

Напомним, что в Пенсионном фонде Украины сообщили, что гражданам не надо ждать наступления пенсионного возраста, а уже сейчас проверить, заполнена ли их трудовая книжка должным образом и исправить ошибку, потому что потом это сделать будет сложнее.