Як підтвердити стаж, якщо трудова книжка лишилася на окупованій території: в ПФУ дали пояснення

Якщо підприємство знаходиться на тимчасово окупованій території, можливо підтвердити пільговий стаж не тільки довідками, які свідчать про особливий характер роботи, а й за даними з реєстру застрахованих осіб, говорять у Пенсійному фонді.

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Через російське вторгнення деякі українці зіткнулися з проблемою втрати трудових книжок або залишення їх на окупованих територіях. У головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснили, як українці у таких випадках можуть підтвердити стаж.

В управлінні наголосили, що стаж обчислюється за даними системи персоніфікованого обліку з 1 січня 2004 року. До 2004 року — за записами у трудовій книжці.

"У разі відсутності трудової книжки, а також у випадках, коли в ній немає необхідної інформації або містяться неправильні чи неточні дані про періоди роботи, для підтвердження стажу приймаються виписки або довідки установ, організацій, виписки з наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підтвердити наявний трудовий стаж для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній передбачено підтвердження стажу, зокрема, показами свідків. У такий спосіб це можливо, зокрема, якщо підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються (розміщувалися) на тимчасово окупованій РФ території України або їхнє майно пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних (бойових) дій.

Відповідно до зазначеного Порядку, якщо підприємство розташоване на тимчасово окупованій території, можливо підтвердити пільговий стаж не тільки довідками, які свідчать про особливий характер роботи, а й за даними з реєстру застрахованих осіб.

Нагадаємо, що в Пенсійному фонді України повідомили, що громадянам не треба чекати настання пенсійного віку, а вже зараз перевірити, чи їхня трудова книжка заповнена належним чином і виправити помилку, бо потім це зробити буде складніше.