До 10 июня остались считанные дни: будут ли штрафы за неоцифрованную трудовую книжку

В Украине не будут штрафовать граждан, которые не успеют оцифровать трудовую книжку до 10 июня 2026 года. Эта дата является ориентиром для завершения перехода на электронные трудовые книжки, а не крайним сроком с наказаниями.

Об этом сообщила представительница Уполномоченного Верховной Рады по вопросам защиты прав пострадавших от вооруженной агрессии Ольга Алтунина, пишет "Новости.LIVE".

По ее словам, закон не предусматривает никаких штрафов или других санкций за отсутствие электронной трудовой книжки.

"10 июня — это лишь ориентир для завершения технического перехода, а не дата, после которой начнут наказывать граждан", — пояснила Алтунина.

В то же время специалисты рекомендуют не откладывать оцифровку документов. Прежде всего это касается людей, которые имеют значительный трудовой стаж до 2004 года, ведь информация об этом периоде часто хранится только в бумажных трудовых книжках.

При переходе сведения из бумажных документов переносят в электронный реестр Пенсионного фонда. Если данные о стаже до 2004 года не попадут в реестр, в будущем могут возникнуть трудности при оформлении пенсии. В таком случае гражданам придется дополнительно подтверждать стаж и проходить проверки.

Подать документы для оцифровки можно через работодателя, в сервисном центре Пенсионного фонда или самостоятельно через веб-портал ПФУ. Если трудовая книжка утрачена или повреждена, стаж можно подтвердить другими официальными документами, а в случае ликвидации предприятия необходимые данные придется искать в архивах.

Напомним, до 10 июня 2026 года в Украине продолжается переходный период оцифровки трудовых книжек. В Пенсионном фонде отметили, что после этой даты граждане смогут и в дальнейшем подавать документы для перевода данных в электронный формат. В то же время отсутствие оцифрованной трудовой не приведет к потере страхового стажа, однако может усложнить автоматическое назначение пенсии и потребует личного обращения в ПФУ с бумажными документами.

Также в Пенсионном фонде Украины рассказали, как подтвердить трудовой стаж в случае, если трудовая книжка осталась на временно оккупированной территории. Для этого можно предоставить справки с места работы, выписки из приказов, трудовые договоры или другие документы, подтверждающие трудовую деятельность.