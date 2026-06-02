До 10 червня залишилися лічені дні: чи будуть штрафи за неоцифровану трудову книжку

В Україні не штрафуватимуть громадян, які не встигнуть оцифрувати трудову книжку до 10 червня 2026 року. Ця дата є орієнтиром для завершення переходу на електронні трудові книжки, а не крайнім терміном із покараннями.

Про це повідомила представниця Уповноваженого Верховної Ради з питань захисту прав постраждалих від збройної агресії Ольга Алтуніна, пише "Новини.LIVE".

За її словами, закон не передбачає жодних штрафів чи інших санкцій за відсутність електронної трудової книжки.

“10 червня — це лише орієнтир для завершення технічного переходу, а не дата, після якої почнуть карати громадян”, — пояснила Алтуніна.

Водночас фахівці рекомендують не відкладати оцифрування документів. Насамперед це стосується людей, які мають значний трудовий стаж до 2004 року, адже інформація про цей період часто зберігається лише в паперових трудових книжках.

Під час переходу відомості з паперових документів переносять до електронного реєстру Пенсійного фонду. Якщо дані про стаж до 2004 року не потраплять до реєстру, у майбутньому можуть виникнути труднощі під час оформлення пенсії. У такому разі громадянам доведеться додатково підтверджувати стаж і проходити перевірки.

Подати документи для оцифрування можна через роботодавця, у сервісному центрі Пенсійного фонду або самостійно через вебпортал ПФУ. Якщо трудова книжка втрачена чи пошкоджена, стаж можна підтвердити іншими офіційними документами, а у випадку ліквідації підприємства необхідні дані доведеться шукати в архівах.

Нагадаємо, до 10 червня 2026 року в Україні триває перехідний період оцифрування трудових книжок. У Пенсійному фонді наголосили, що після цієї дати громадяни зможуть і надалі подавати документи для переведення даних у електронний формат. Водночас відсутність оцифрованої трудової не призведе до втрати страхового стажу, однак може ускладнити автоматичне призначення пенсії та вимагатиме особистого звернення до ПФУ з паперовими документами.

Також у Пенсійному фонді України розповіли, як підтвердити трудовий стаж у випадку, якщо трудова книжка залишилася на тимчасово окупованій території. Для цього можна надати довідки з місця роботи, витяги з наказів, трудові договори або інші документи, що підтверджують трудову діяльність.