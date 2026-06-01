Оцифрування трудових книжок до 10 червня: у ПФУ пояснили, що буде після дедлайну

Оцифрувати трудові книжки можна і після 10 червня. Це потрібно зробити усім працюючим громадянам, а також пенсіонерам. Непрацюючим українцям цього робити не треба.

Про це повідомляють у Пенсійному фонді.

Цього дня лише закінчується перехідний п'ятирічний період для оцифрування, встановлений законом із 10 червня 2021 року. Після закінчення цього терміну Пенсійний фонд надаватиме пріоритет "оцифрованому" стажу при призначенні пенсії.

"Згідно з чинним законодавством процес оцифрування територіальними органами Пенсійного фонду України трудових книжок триває з 10 червня 2021 року (п’ять років поспіль із дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" від 05.02.2021 №1217-ІХ) та завершується 10 червня 2026 року", — йдеться у повідомленні.

У фонді зазначають, що станом на 3 квітня було оцифровано лише приблизно половину документів. І якщо дані з паперової трудової книжки не будуть внесені до електронної системи, автоматичне призначення пенсії стане неможливим. У такому разі для оформлення пенсійних виплат доведеться особисто звертатися до Пенсійного фонду та надавати необхідні документи у паперовому вигляді.

"Поряд з цим інформуємо, що відсутність оцифрованої копії трудової книжки після 10 червня 2026 року не призведе до втрати стажу, оскільки відомості про страховий стаж застрахованих осіб після 2004 року наявні в системі персоніфікованого обліку за даними звітності страхувальників. Водночас у разі відсутності в системі персоніфікованого обліку даних про страховий стаж за періоди до її впровадження існує можливість подання паперових документів у будь-який час безпосередньо до територіального органу Пенсійного фонду України або через особистий кабінет застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України для їх оцифрування", — йдеться у повідомленні.

Тому ПФ закликає громадян для власної зручності оцифрувати самостійно свої трудові та завантажити їх скан-копії в особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду. Зробити це можна і після 10 червня.

Чим загрожує відмова від оцифрування трудової

До 10 червня 2026 року українські працівники мають надати трудові книжки для оцифрування. Без цього працівники можуть мати не лише з призначенням пенсій у майбутньому, але й зіштовхнутися з проблемами вже зараз. Про це заявила експертка з трудового законодавства Галина Казначей.

Експертка наголосила, що крім виплат пенсій підтвердження стажу впливає на розрахунок лікарняних виплат. Так, якщо бухгалтер подасть заяву для отримання допомоги за тимчасовою втратою працездатності і зазначає 100%, пенсійний фонд може бачити лише 70%.

Також у Пенсійному фонді України пояснили порядок підтвердження трудового стажу, якщо трудова книжка залишилася на тимчасово окупованій території. Для цього можуть використовуватися довідки, виписки з наказів, трудові договори та інші документи про роботу.