Вплине не тільки на виплату пенсій: чим загрожує українцям відмова від оцифрування трудової

До 10 червня 2026 року українські працівники мають надати трудові книжки для оцифрування. Це потрібно зробити через Пенсійний фонд.

Без цього працівники можуть мати не лише з призначенням пенсій у майбутньому, але й зіштовхнутися з проблемами вже зараз. Про це заявила експертка з трудового законодавства Галина Казначей в етері "КИЇВ24".

Відсутність оцифрованої трудової книжки у системі може призвести до відсутності даних, які потрібні задля підтвердження стажу.

"Якщо вказано, що вона має бути оцифрована — оцифровуйте. Часу небагато. Намагайтеся чимшвидше це зробити", — наголосила Казначей.

На що ще вплине оцифрована трудова книжка

Експертка наголосила, що крім виплат пенсій підтвердження стажу впливає на розрахунок лікарняних виплат. Так, якщо бухгалтер подасть заяву для отримання допомоги за тимчасовою втратою працездатності і зазначає 100%, пенсійний фонд може бачити лише 70%.

При цьому, якщо страховий стаж після 2004 року відображається, інформація все ще може бути неповною, зокрема, може бути неточно вказане місце роботи та посада.

"Тим, хто зараз працює, дуже важливо, щоб трудова книжка була оцифрована", — пояснила Казначей.

Які вимоги діють для скан-копій трудових книжок

У ПФУ також звернули увагу, що навіть після дедлайну працівник зможе самостійно завантажити скан-копії через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг. Однак офіційний період масового оцифрування завершується саме у червні 2026 року.

Для самостійного подання документів через портал необхідно дотримуватися встановлених вимог. Сканувати потрібно лише сторінки із записами, тоді як порожні сторінки надсилати не потрібно. Зображення мають бути якісними та містити всі необхідні реквізити, зокрема серію і номер документа, дату його видачі, прізвище, ім'я та по батькові власника, а також наявні печатки й підписи.

Скан-копії повинні бути кольоровими та створеними безпосередньо з оригіналу документа. Для завантаження допускаються файли у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ, а рекомендована роздільна здатність сканування становить 300 dpi.

Найбільший ризик пов'язаний із можливою втратою або пошкодженням паперової трудової книжки, якщо документ не буде оцифрований. Тоді підтвердження стажу, набутого до 2004 року, може вимагати складних процедур через архівні установи або навіть судові рішення.

Раніше у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14257, який передбачає продовження строку оцифрування на весь період воєнного стану та ще на три роки після його завершення. Проте документ поки не ухвалений, тому чинним залишається дедлайн 10 червня 2026 року.

