Повлияет не только на выплату пенсий: чем грозит украинцам отказ от оцифровки трудовой

До 10 июня 2026 года украинские работники должны предоставить трудовые книжки для оцифровки. Это нужно сделать через Пенсионный фонд.

Без этого работники могут столкнуться не только с назначением пенсий в будущем, но и столкнуться с проблемами уже сейчас. Об этом заявила эксперт по трудовому законодательству Галина Казначей в эфире "КИЕВ24".

Отсутствие оцифрованной трудовой книжки в системе может привести к отсутствию данных, необходимых для подтверждения стажа.

"Если указано, что она должна быть оцифрована — оцифровывайте. Времени немного. Старайтесь как можно быстрее это сделать", — подчеркнула Казначей.

На что еще повлияет оцифрованная трудовая книжка

Эксперт отметила, что кроме выплат пенсий подтверждение стажа влияет на расчет больничных выплат. Так, если бухгалтер подаст заявление для получения пособия по временной потере трудоспособности и отмечает 100%, пенсионный фонд может видеть только 70%.

Відео дня

При этом, если страховой стаж после 2004 года отображается, информация все еще может быть неполной, в частности, может быть неточно указано место работы и должность.

"Тем, кто сейчас работает, очень важно, чтобы трудовая книжка была оцифрована", — пояснила Казначей.

Какие требования действуют для скан-копий трудовых книжек

В ПФУ также обратили внимание, что даже после дедлайна работник сможет самостоятельно загрузить скан-копии через личный кабинет на веб-портале электронных услуг. Однако официальный период массовой оцифровки завершается именно в июне 2026 года.

Для самостоятельной подачи документов через портал необходимо придерживаться установленных требований. Сканировать нужно только страницы с записями, тогда как пустые страницы отправлять не нужно. Изображения должны быть качественными и содержать все необходимые реквизиты, в частности серию и номер документа, дату его выдачи, фамилию, имя и отчество владельца, а также имеющиеся печати и подписи.

Скан-копии должны быть цветными и созданными непосредственно с оригинала документа. Для загрузки допускаются файлы в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а рекомендуемое разрешение сканирования составляет 300 dpi.

Наибольший риск связан с возможной потерей или повреждением бумажной трудовой книжки, если документ не будет оцифрован. Тогда подтверждение стажа, приобретенного до 2004 года, может потребовать сложных процедур через архивные учреждения или даже судебные решения.

Ранее в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14257, который предусматривает продление срока оцифровки на весь период военного положения и еще на три года после его завершения. Однако документ пока не принят, поэтому действующим остается дедлайн 10 июня 2026 года.

Напомним, что в Пенсионном фонде Украины объяснили порядок подтверждения трудового стажа, если трудовая книжка осталась на временно оккупированной территории. Для этого могут использоваться справки, выписки из приказов, трудовые договоры и другие документы о работе.

Ранее мы также информировали, что украинцы могут подтвердить страховой стаж для назначения пенсии даже при отсутствии отдельных документов. Если в бумагах есть ошибки или неточности, вопрос может рассматривать специальная комиссия при Пенсионном фонде Украины.