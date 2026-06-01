Оцифровка трудовых книжек до 10 июня: в ПФУ объяснили, что будет после дедлайна

Оцифровать трудовые книжки можно и после 10 июня. Это нужно сделать всем работающим гражданам, а также пенсионерам. Неработающим украинцам этого делать не надо.

Об этом сообщают в Пенсионном фонде.

В этот день только заканчивается переходный пятилетний период для оцифровки, установленный законом с 10 июня 2021 года. После окончания этого срока Пенсионный фонд будет предоставлять приоритет "оцифрованному" стажу при назначении пенсии.

"Согласно действующему законодательству процесс оцифровки территориальными органами Пенсионного фонда Украины трудовых книжек продолжается с 10 июня 2021 года (пять лет подряд со дня вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" от 05.02.2021 №1217-ІХ) и завершается 10 июня 2026 года", — говорится в сообщении.

В фонде отмечают, что по состоянию на 3 апреля было оцифровано лишь примерно половину документов. И если данные из бумажной трудовой книжки не будут внесены в электронную систему, автоматическое назначение пенсии станет невозможным. В таком случае для оформления пенсионных выплат придется лично обращаться в Пенсионный фонд и предоставлять необходимые документы в бумажном виде.

"Наряду с этим информируем, что отсутствие оцифрованной копии трудовой книжки после 10 июня 2026 года не приведет к потере стажа, поскольку сведения о страховом стаже застрахованных лиц после 2004 года имеются в системе персонифицированного учета по данным отчетности страхователей. В то же время в случае отсутствия в системе персонифицированного учета данных о страховом стаже за периоды до ее внедрения существует возможность представления бумажных документов в любое время непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Украины или через личный кабинет застрахованного лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины для их оцифровки", — говорится в сообщении.

Поэтому ПФ призывает граждан для собственного удобства оцифровать самостоятельно свои трудовые и загрузить их скан-копии в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Сделать это можно и после 10 июня.

Чем грозит отказ от оцифровки трудовой

До 10 июня 2026 года украинские работники должны предоставить трудовые книжки для оцифровки. Без этого работники могут иметь не только с назначением пенсий в будущем, но и столкнуться с проблемами уже сейчас. Об этом заявила эксперт по трудовому законодательству Галина Казначей.

Эксперт отметила, что кроме выплат пенсий подтверждение стажа влияет на расчет больничных выплат. Так, если бухгалтер подаст заявление для получения пособия по временной потере трудоспособности и отмечает 100%, пенсионный фонд может видеть только 70%.

Также в Пенсионном фонде Украины объяснили порядок подтверждения трудового стажа, если трудовая книжка осталась на временно оккупированной территории. Для этого могут использоваться справки, выписки из приказов, трудовые договоры и другие документы о работе.