Пенсію можуть втратити: у ПФУ пояснили головну умову зарахування страхового стажу ФОП

Пенсія для ФОП залишиться під питанням, якщо не виконати головну умову зарахування страхового стажу.

Українцям пояснили, як підприємцям (ФОП) зараховують страховий стаж для пенсії. Пенсійний фонд України нагадав, що страховий стаж, тобто період, протягом якого людина підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який були сплачені страхові внески, розраховується відповідно нормам за статтею 24 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та зараховується лише за умови сплати страхових внесків.

Фокус також запитав подробиці щодо страхового стажу для підприємців в Україні у фахівця з права.

Від чого залежить пенсія для ФОП

Як пояснила адвокатка Анна Даніель, для обчислення пенсії враховується заробітна плата за повний період стажу з 1 липня 2000 року по місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії (за даними реєстру застрахованих осіб).

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На розмір пенсії впливають три параметри:

тривалість страхового стажу;

відношення його заробітної плати в кожному місяці страхового стажу, що враховується для обчислення пенсії, до середньої заробітної плати по Україні в кожному з цих місяців;

середня зарплата в країні за останні три роки перед зверненням за призначенням пенсії.

Розмір пенсії за віком визначається за формулою:

П = Зп * Кс, де:

П — розмір пенсії (у гривнях);

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", з якої обчислюється пенсія (у гривнях);

Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

"Відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати", — пояснила керуюча Адвокатського бюро "Анни Даніель".

Страховий стаж — це період, впродовж якого людина підлягала державному соцстрахуванню, і за який щомісяця сплачувалися страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Де і як дізнатися свій страховий стаж

В особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України:

з використання кваліфікованого електронного підпису;

з використанням даних для входу, отриманих в територіальному органі Пенсійного фонду України.

Чи звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

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"Також довідку про наявний страховий стаж з листопада 2021 року можна отримати у застосунку "ДІЯ". Для цього необхідно обрати розділ "Послуги", дальше "Довідки" і вибрати необхідну довідку (ОК-5 або ОК-7) та натиснути кнопку "Замовити". За кілька секунд обрана довідка з’явиться у "ДІЇ". Від 1 січня 2021 року мінімальний страховий стаж для призначення пенсій за віком становить 25 років і поступово збільшується щороку до 2028 року на 1 рік", — розповіла адвокатка.

На яку пенсію має право людина, яка займається підприємницькою діяльністю?

"ФОП у зв’язку із досягненням пенсійного віку має право на пенсію. Але її розмір залежатиме від того, скільки років у особи страхового стажу і з якого доходу сплачувалися пенсійні внески та ЄСВ. До страхового стажу зараховуються періоди, коли сплачувалися внески в розмірі не менше мінімального. Якщо сплачувалася менша сума, то в законодавстві є формула, за якою вираховується, на скільки днів місяця вистачить сплаченої суми внесків. Тому може виникнути ситуація, за якої за повний відпрацьований місяць до страхового стажу буде включено всього лише кілька днів", — каже Анна Даніель.

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Тож, якщо підприємець сплачував внески постійно, стаж у нього буде, а ось який, вже залежить від розміру сплачуваних внесків.

На розмір пенсії впливає також дохід, з якого сплачувалися внески. Найчастіше у ФОП пенсія мінімальна, бо ЄСВ найчастіше платить з мінімальної заробітної плати.

Для підприємців порядок сплати внесків, що формують у подальшому страховий стаж і розмір пенсії, залежить від системи оподаткування. Так, платники єдиного податку мають право самостійно визначати розмір доходу, з якого вони будуть сплачувати єдиний соціальний внесок. Але встановлені обмеження: він не може бути менший за одну мінімальну зарплату (МЗП) і не більший за 15 МЗП.

Пенсії обчислюються за встановленими нормами у процентах до середньомісячного заробітку, визначеного згідно вказаного вище закону, який громадяни одержували перед зверненням за пенсією

Не сплачувати єдиний соціальний внесок вони не мають права.

ФОП, які працюють на загальній системі оподаткування, сплачують ЄСВ з чистого доходу, але у них також існують обмеження в межах між однією МЗП і 15 МЗП на місяць. Тобто якщо чистий дохід за місяць більший, ніж 15 МЗП, то ЄСВ сплачується тільки з 15 МЗП. Якщо ФОП працював з прибутком, розмір якого в місяць більше мінімальної зарплати, то і пенсія може бути більша за мінімальну.

"Але слід також враховувати, що всі відомості про стаж і дохід, який враховуватиметься під час нарахування пенсії, за період, коли представлені звіти, можна подивитися вже зараз на сайті Пенсійного фонду у своєму електронному кабінеті, пройшовши необхідну реєстрацію", — акцентує експертка.

Обчислення пенсій відбувається за конкретною формулою Фото: Відкриті джерела

Що важливо знати ФОПам

У Пенсійному фонді підтверджують, що від 1 січня 2004 року страховий стаж підприємцям зараховують лише за умови сплати страхових внесків.

Інформація про сплату внесків підтверджується даними реєстру застрахованих осіб та Державним реєстром загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Це означає, що сам факт реєстрації ФОП не гарантує автоматичного зарахування стажу для майбутньої пенсії.

Нагадаємо, що страховий стаж безпосередньо впливає як на право виходу на пенсію і розмір пенсійних виплат, так і на можливість отримання соціальних гарантій. Якщо внески не сплачувалися, відповідний період можуть не врахувати при призначенні пенсії.

У ПФУ рекомендують підприємцям регулярно перевіряти інформацію про свій страховий стаж та сплату внесків у персональному кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як не залишитися без стажу та пенсії, якщо не встигли оцифрувати трудову книжку до 10 червня.