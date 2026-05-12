У травні 2026 року пенсія по інвалідності виплачується вже з урахуванням березневої індексації. Розмір виплат залежить від групи інвалідності, страхового стажу та категорії отримувача, зокрема, окремі суми передбачені для військових, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

Пенсія по інвалідності в Україні нараховується людям, які через стан здоров’я частково або повністю втратили працездатність і мають необхідний страховий стаж. Після індексації у березні 2026 року виплати зросли. Фокус розповідає, хто має право на пенсію по інвалідності, як її обчислює ПФУ та які мінімальні суми виплачують у травні.

Пенсія по інвалідності — хто може її отримати та як нараховують

Згідно з законом “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пенсія по інвалідності — це державна виплата для людей, які через стан здоров’я частково або повністю втратили працездатність. Її призначають за наявності страховому стажу від 1 до 15 років. Конкретна тривалість стажу залежить від віку, в якому людині встановили інвалідність, а також від групи інвалідності.

В Україні для призначення пенсії по інвалідності тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому людині встановили інвалідність, а також від групи інвалідності

У Пенсійному Фонді України (ПФУ) пояснили, що пенсія по інвалідності розраховується як певний відсоток від пенсії за віком, а конкретна частка залежить від встановленої групи інвалідності, а саме:

100% пенсії за віком — особам з інвалідністю І групи;

90 % пенсії за віком — особам з інвалідністю ІІ групи;

50 % пенсії за віком — особам з інвалідністю ІІІ групи.

Групу інвалідності, її причину, час настання та строк встановлення визначають за результатами оцінювання повсякденного функціонування особи

Пенсія по інвалідності для військових — які мінімальні суми нараховують в Україні

Після березневої індексації, коли виплати підвищили на коефіцієнт 1,121, для осіб з інвалідністю внаслідок війни з-поміж рекрутів, солдатів і матросів строкової служби мінімальні розміри виплат становлять:

І група — 8 116,59 грн, підвищення відбулося на рівні 876,10 грн;

ІІ група — 7 446,26 грн, підвищення на 803,74 грн;

ІІІ група — 7 100,60 грн, підвищення на 766,43 грн.

Пенсія по інвалідності для військових з травня буде нараховуватися з урахуванням березневої індексації

За даними ПФУ, для інших осіб з інвалідністю мінімальна пенсія по інвалідності після перерахунку становить:

І група — 7 438,19 грн, підвищення на 802,87 грн;

ІІ група — 7 100,60 грн, підвищення на 766,43 грн;

ІІІ група — 6 761,40 грн, підвищення на 729,82 грн.

Розмір пенсії для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

У травні мінімальні виплати, передбачені статтею 54 закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” становлять:

І група — 11 048,25 грн, підвищення на 1 192,54 грн;

ІІ групи — 8 838,60 грн, підвищення на 954,03 грн;

ІІІ групи — 6 813,09 грн, підвищення на 735,40 грн;

для дітей з інвалідністю — 6 813,09 грн, підвищення на 735,40 грн.

У ПФУ нагадали, що з березня були перераховані пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС І категорії та членам сімей з числа цих осіб. Це стосується виплат, обчислених з урахуванням заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати в розмірі відшкодування фактичних збитків.

Перерахунок проведено шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, який враховувався під час обчислення пенсії: 7994,47 грн × 1,115 × 1,121 = 9 992,40 грн.

Виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій

Постановою №236 передбачені зміни для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій. Так, мінімальний щомісячний розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законом, становить для:

осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи — 18 885 грн;

ІІ групи — 15 494 грн;

ІІІ групи — 10 625 грн;

учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності — 6 197 грн.

Раніше Фокус писав, що у травні пенсіонерам віком від 65 років можуть переглянути розмір виплат. Однак на такий перерахунок можуть претендувати лише непрацюючі громадян, які мають необхідний страховий стаж: не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.