Хто може розраховувати на підвищення пенсій після березневої індексації та як розрахувати нову суму виплат — читайте в матеріалі.

З 1 березня 2026 року в Україні пенсії підвищаться в рамках щорічної індексації. Перерахунок відбудеться автоматично. Та як заздалегідь дізнатися розмір нових виплат? Пояснює Фокус.

Індексація пенсій у 2026 році — хто може претендувати на підвищення виплат

Індексація пенсій з 1 березня 2026 запланована на рівні 12,1%. Це, за словами міністра соціальної політики Денис Улютіна, більше, ніж офіційна інфляція за попередній рік, тому підвищення суми виплат має дещо компенсувати зростання цін.

Він наголосив, що індексація пенсій у 2026 році стосуватиметься всіх пенсіонерів, які отримують виплати безпосередньо через Пенсійний фонд України, зокрема працюючі пенсіонери та ВПО. Це стало можливим завдяки стабільності фінансової системи. Вперше за тривалий час бюджет ПФУ був затверджений та збалансований від початку року. Його обсяг перевищує 1,2 трлн грн.

Індексація пенсій в березні стосуватиметься всіх пенсіонерів, які отримують виплати через ПФУ Фото: З відкритих джерел

Березнева індексація пенсій 2026 відбудеться автоматично, без необхідності додатково звертатися до ПФУ, подавати заяви чи документи. Для кожного громадянина розмір підвищення щомісячних виплат буде індивідуальний, адже залежить від початкової суми.

Наприклад, якщо до індексації пенсій виплата становила 5 000 гривень, то після перерахунку вона може зрости приблизно на 605 грн. Якщо ж пенсія дорівнює 3 000 грн, доплата становитиме близько 363 грн.

Втім, як зауважив Улютін, навіть після індексації пенсій в березні 2026 року рівень доходів більшості пенсіонерів залишиться низьким. Середня пенсія становить близько 6 500 грн, але мільйони громадян отримують значно менші суми. Саме тому уряд паралельно готує нову модель пенсійного забезпечення, яка має забезпечити довгострокову стабільність виплат.

Зазначимо, в Україні індексація пенсій є щорічною практикою. У попередні роки відсоток підвищення виплат відрізнявся:

2021 рік — 11%;

2022 рік — 14%;

2023 рік — 19,7%;

2024 рік — 7,96%;

2025 рік — 11,5%.

Механізм індексації пенсій 2026 визначений законом і враховує два ключові показники: зростання середньої зарплати в Україні за останні три роки (16,1%) та рівень інфляції за минулий рік (8%).

Як самостійно порахувати підвищення після індексації пенсій у 2026 році

Українці можуть самостійно приблизно визначити, якою буде їхня пенсія після індексації пенсій у березні 2026 року. Для цього потрібно отримати витяг з розпорядження про призначення або перерахунок пенсії. Документ видають у сервісному центрі Пенсійний фонд України.

У витягу є три ключові розділи, які допоможуть зробити попередній розрахунок підвищення:

"Рішення №… від…";

"Форма РС-право";

"Алгоритм розрахунку".

Українці можуть самостійно визначити приблизну суму виплат після індексації пенсій у 2026 році Фото: pexels.com

Завдяки коефіцієнту індексації пенсій у березні 2026 року, який становить 1,121, можна визначити орієнтовний розмір нової виплати. Алгоритм простий:

У розділі "Рішення" знайти рядок "Розмір пенсії за віком". Це базова сума без доплат, яка вона підлягає індексації. Помножити її на встановлений коефіцієнт індексації. Відняти попередній розмір пенсії й тоді ви отримаєте приблизну суму підвищення.

Наприклад, якщо базова сума виплат становила 4 000 гривень, після індексації вона може зрости приблизно на 484 грн.

Водночас важливо пам’ятати: фактичний розмір підвищення може відрізнятися. На нього впливають доплати, обмеження та інші норми урядової постанови, які застосовуються під час остаточного перерахунку.

Раніше Фокус повідомляв, що не всі українці зможуть отримати підвищення виплат після індексації пенсій у березні 2026 року. Це стосується тих, хто вийшов на пенсію у 2024–2025 роках та на початку 2026 року, а також спецпенсіонерів і отримувачів максимальних пенсій.