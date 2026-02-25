Хто з пенсіонерів, які працюють, має право на автоматичний перерахунок пенсії, а також, як подати заяву на перегляд виплат — читайте у матеріалі.

В Україні все більше пенсіонерів після виходу на заслужений відпочинок продовжують працювати. Такі громадяни можуть не лише отримувати зарплату, а й розраховувати на перерахунок пенсії через 2 роки. Фокус пояснює, як і коли відбувається цей процес.

Коли відбувається автоматичний перерахунок пенсій

Згідно зі статтею №42 законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсіонери, які офіційно працюють і сплачують ЄСВ, мають право на оновлення своїх виплат.

Щороку з 1 квітня відбувається автоматичний перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам Фото: Freepik

У більшості випадків перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам відбувається автоматично. Але право на це мають лише ті, хто на 1 березня відповідного року вже виконав необхідні умови, а саме:

Відео дня

після призначення або попереднього перерахунку пенсії людина пропрацювала не менше 24 місяців;

або працювала менше, але минуло два календарні роки.

Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам через 2 роки здійснюється для тих людей, які після призначення виплат офіційно працювали та за яких сплачувався єдиний соціальний внесок (або вони сплачували його самостійно)

У ПФУ звернули увагу, що під час перерахунку можуть врахувати не тільки попередній заробіток, із якого вже обчислювали пенсію, а й дохід, отриманий після її призначення, але, якщо це доцільно.

Зазвичай автоматичний перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам виплат проводять щороку з 1 квітня.

Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам — коли потрібно самостійно подавати заяву до ПФУ

Попри автоматичні процедури, перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам можна оформити й за власною ініціативою протягом року. У такому разі потрібно враховувати строки:

якщо звернутися до Пенсійного фонду до 15 числа місяця, нову суму нарахують із початку цього ж місяця;

якщо пізніше — з наступного.

Важливо

Мінімальна пенсія зросте майже до 8000 гривень для деяких українців: хто отримає підвищені виплати

Подати документи можна дистанційно через портали Дія або ПФУ, а також особисто звернувшись до територіальних органів Пенсійного фонду України.

Як подати заяву на перерахунок пенсії

Подати заяву на перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам через портал Дія можна за таким алгоритмом дій:

Увійдіть у свій кабінет громадянина на diia.gov.ua або зареєструйтеся, використавши Дія.Підпис чи Кваліфікований електронний підпис (КЕП). Оберіть послугу "Перерахунок пенсії", заповніть дані та додайте скан-копії документів: паспорт або посвідку, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Залежно від виду пенсії можуть знадобитися додаткові документи. Підпишіть заяву за допомогою Дія.Підписом чи КЕП.

Рішення про перерахунок надійде на електронну пошту. Завантажити та роздрукувати його можна у своєму кабінеті на порталі. Після цього необхідно відвідати сервісний центр Пенсійного фонду України, щоб показати оригінали документів та отримати пенсійне посвідчення.

Подати заяву на перерахунок пенсії можна особисто, звернувшись до Пенсійного фонду з документами

Якщо вам зручніше особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду, вам потрібно підготувати такий пакет документів:

заява на перерахунок пенсії;

паспорт або тимчасове посвідчення громадянина, для іноземців також знадобиться документ, що підтверджує легальне перебування в країні;

РНОКПП або документ, що підтверджує відмову від його прийняття;

трудова книжка або інші документи, що підтверджують страховий стаж до 1 січня 2004 року.

Якщо трудової книжки немає або записи некоректні, можна надати інші підтвердження стажу, наприклад, трудовий договір. Територіальний орган ПФУ має розглянути заяву протягом 10 днів.

Раніше Фокус повідомляв, що з 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій. Більшість пенсіонерів зможе розраховувати на зростання виплат приблизно на 12,1%. Водночас окремі категорії громадян цього підвищення не отримають.