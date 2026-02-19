Наскільки зростуть виплати після індексації пенсій у березні, кого торкнеться підвищення і як самостійно вирахувати суму доплати — читайте у матеріалі.

У березні 2026 року в Україні відбудеться чергова індексація пенсій. Більшість пенсіонерів очікує підвищення виплат на 12,1%, а деякі можуть розраховувати ще й на додаткові надбавки. Фокус розповідає, що відомо про березневу індексацію, як саме зростуть пенсії, а також, хто залишиться без підвищення.

Березнева індексація пенсій 2026 — що відомо

Індексація пенсій 2026 року запланована на березень. Виплати зростуть на 12,1%. Як зауважив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді, цей показник на 4% перевищує рівень інфляції за попередній рік.

"І ця індексація стосується повністю всіх пенсіонерів, які отримують пенсії безпосередньо з Пенсійного фонду", — зазначив він.

Попри індексацію, доходи частини українських пенсіонерів залишаються низькими Фото: Freepik

Міністр повідомив, що головною умовою проведення перерахунку пенсій стала фінансова стабільність пенсійної системи. Вперше за багато років ПФУ розпочав рік із затвердженим і збалансованим бюджетом, який становить понад 1,2 трлн грн.

Втім, навіть після березневої індексації пенсій рівень доходів літніх людей залишається низьким. Середня пенсія в Україні у 2026 році становить близько 6 500 грн, але мільйони людей отримують значно менше. У зв’язку з цим, як повідомляє Улютін, Міністерство завершило розробку нової моделі пенсійного забезпечення та фіналізує законопроєкт, який має забезпечити довгострокову стабільність виплат.

Як зростуть виплати після індексації пенсій у березні 2026 року

Березнева індексація пенсій 2026 відбудеться автоматично, тому українцям не потрібно подавати заяви, збирати документи чи особисто звертатися до Пенсійного фонду.

Розмір доплати визначатиметься індивідуально. Все залежатиме від суми, яку людина отримує зараз. Наприклад:

при пенсії 5000 грн підвищення становитиме орієнтовно 605 грн;

якщо виплата 3000 грн — вона зросте приблизно на 363 грн.

Варто зазначити, що індексація пенсій в Україні — це продовження щорічної практики перегляду виплат. У попередні роки підвищення також відбувалося, але з різним відсотком:

2021 рік — 11%;

2022 рік — 14%;

2023 рік — 19,7%;

2024 рік — 7,96%;

2025 рік — 11,5%.

Сам механізм розрахунку визначений законом. Він враховує два ключові економічні показники: темпи зростання середньої зарплати за останні три роки та рівень інфляції за попередній рік.

Індексація пенсій 2026 — хто може залишитися без підвищення виплат

Попри те, що індексація пенсій у 2026 році запланована з 1 березня і торкнеться більшості громадян, підвищення отримають не всі. Для частини громадян виплати залишаться на попередньому рівні без змін.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін у бліцінтерв'ю РБК-Україна повідомив, що підвищення виплат не стосується:

пенсіонерів, чиї виплати вже зросли до мінімального гарантованого рівня для найвразливіших;

громадян, які отримують пенсію в розмірі 25 950 грн;

людей зі спеціальними пенсіями, наприклад військові, судді, прокурори, чорнобильці та інші, чиї виплати регулюються окремими законами.

Не всі українці можуть розраховувати на підвищення виплат після індексації пенсій у 2026 році

Як самостійно порахувати підвищення пенсії після індексації

Експерти видання "На пенсії" пояснили, що для приблизного розрахунку підвищення пенсії після індексації, знадобиться витяг з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії, який можна отримати у сервісному центрі ПФУ. У документі містяться три основні розділи:

"Рішення №… від…";

"Форма РС-право";

"Алгоритм розрахунку" (тут є підрозділ "Розрахунок заробітку для обчислення", де вказані доходи, на основі яких проводиться перерахунок).

Українцям важливо мати "Витяг з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати (доходу) і оптимізації заробітку", адже саме з нього можна дізнатися всі деталі, які впливають на підвищення виплат

Після оголошення цьогорічного коефіцієнта індексації (Кі), можна виконати орієнтовний розрахунок. Для цього дійте за таким алгоритмом:

У розділі "Рішення" знайдіть рядок "Розмір пенсії за віком (стаття 27)". Там ви знайдете вашу базову пенсію без доплат. Саме вона підлягає індексації. Помножте цю суму на коефіцієнт індексації (Кі), який буде встановлено урядовою постановою. Від отриманого результату відніміть розмір пенсії до індексації. Так ви зможете отримати приблизну суму підвищення.

Важливо пам’ятати, що реальна сума підвищення може відрізнятися через встановлені обмеження або доплати, передбачені новою постановою уряду.

Хто може розраховувати на додаткову надбавку

У 2026 році підвищити пенсію українцям можуть не лише через щорічну індексацію. Частина пенсіонерів отримає додаткову вікову надбавку, яка нараховується автоматично, щойно вони досягають певного віку.

Як повідомили у Пенсійному фонді, у 2026 році вікові доплати становлять:

70-74 роки — до 300 грн;

75-79 років — до 456 грн;

80 років і старше — до 570 грн.

Надбавку нараховують від дня народження пенсіонера. Якщо день народження припадає на перше число місяця, доплату нарахують повністю разом із пенсією за цей місяць. Якщо ж дата пізніше, наприклад, 16-го числа, надбавку виплатять лише за дні після цієї дати.

У ПФУ уточнили, що після 75 років доплата не становить повні 456 грн, а лише 156 грн, бо частину надбавки пенсіонер вже отримав у 70 років. Тобто загальна вікова надбавка дорівнює 456 грн, але нараховується частинами.

Проте, право на отримання вікової надбавки до пенсії мають не всі. Так, якщо щомісячна виплата перевищує 10 340,35 грн, надбавку не нараховують. У разі, якщо пенсія трохи нижча за цю суму, доплату нараховують частково.

Наприклад, якщо пенсіонеру виповнилося 70 років, а пенсія становить 10 300 грн, вікова надбавка складе лише 40 грн, щоб не перевищити ліміт.

Раніше Фокус повідомляв, що деякі українці мають право отримати додаткову надбавку до пенсії у розмірі від 900 грн. Ця виплата нараховується як доплата до основної пенсії за особливі заслуги.