Індексація пенсій в Україні: кому не підвищать виплати з 1 березня
На 12,1% буде проіндексовано пенсії українців із 1 березня 2026 року, що перевищує індекс інфляції за попередній рік на 4%, проте не всі громадяни відчують зростання виплат.
Підвищення пенсій підтвердив підтвердив міністр соцполітики Денис Улютін, і індексація буде більшою за минулорічну, пише ресурс "На пенсії".
За словами міністра, бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік затверджено, і цього року на пенсіонерів держава витратить понад 1,2 трильйона гривень. Улютін стверджує, що бюджет "збалансований і немає дефіциту", однак визнав, що близько 4,3 млн українських пенсіонерів отримують менше ніж 6000 грн.
У кого зростуть пенсії після індексації
- "Біла" зарплата: Громадяни, які все життя отримували офіційну високу зарплату, і чия розрахункова пенсія становить, наприклад, 8000 грн, отримають 12,1% до пенсії, тобто плюс 968 грн.
- Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС: пенсії "чорнобильців" зазвичай прив'язані до середньої зарплати або мають коефіцієнти, які добре індексуються, тому їхнє підвищення може бути суттєвим.
- Військові пенсіонери: якщо індексацію проводять на загальних підставах, як передбачено законом, то військові пенсії теж зростуть.
Кого індексація пенсій не торкнеться
- Новачки: людям, які вийшли на пенсію у 2024, 2025 і на початку 2026 року, індексація не світить, оскільки їхня пенсія розрахована вже на базі нової, більш високої середньої зарплати.
- Одержувачі максимальних пенсій: громадянам, чия пенсія сягає 10 прожиткових мінімумів, а цього року це 25 тисяч 950 гривень, найімовірніше, не варто чекати підвищення.
- Спецпенсіонери: судді, прокурори та інші категорії спецпенсіонерів навряд чи можуть розраховувати на індексацію, оскільки їхні пенсії часто зростають не від неї, а від підвищення зарплат молодших колег, які зараз працюють.
