Індексація пенсій в Україні: кому не підвищать виплати з 1 березня

На 12,1% буде проіндексовано пенсії українців із 1 березня 2026 року, що перевищує індекс інфляції за попередній рік на 4%, проте не всі громадяни відчують зростання виплат.

Підвищення пенсій підтвердив підтвердив міністр соцполітики Денис Улютін, і індексація буде більшою за минулорічну, пише ресурс "На пенсії".

За словами міністра, бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік затверджено, і цього року на пенсіонерів держава витратить понад 1,2 трильйона гривень. Улютін стверджує, що бюджет "збалансований і немає дефіциту", однак визнав, що близько 4,3 млн українських пенсіонерів отримують менше ніж 6000 грн.

У кого зростуть пенсії після індексації

"Біла" зарплата: Громадяни, які все життя отримували офіційну високу зарплату, і чия розрахункова пенсія становить, наприклад, 8000 грн, отримають 12,1% до пенсії, тобто плюс 968 грн.

Громадяни, які все життя отримували офіційну високу зарплату, і чия розрахункова пенсія становить, наприклад, 8000 грн, отримають 12,1% до пенсії, тобто плюс 968 грн. Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС: пенсії "чорнобильців" зазвичай прив'язані до середньої зарплати або мають коефіцієнти, які добре індексуються, тому їхнє підвищення може бути суттєвим.

пенсії "чорнобильців" зазвичай прив'язані до середньої зарплати або мають коефіцієнти, які добре індексуються, тому їхнє підвищення може бути суттєвим. Військові пенсіонери: якщо індексацію проводять на загальних підставах, як передбачено законом, то військові пенсії теж зростуть.

Кого індексація пенсій не торкнеться

Новачки : людям, які вийшли на пенсію у 2024, 2025 і на початку 2026 року, індексація не світить, оскільки їхня пенсія розрахована вже на базі нової, більш високої середньої зарплати.

: людям, які вийшли на пенсію у 2024, 2025 і на початку 2026 року, індексація не світить, оскільки їхня пенсія розрахована вже на базі нової, більш високої середньої зарплати. Одержувачі максимальних пенсій : громадянам, чия пенсія сягає 10 прожиткових мінімумів, а цього року це 25 тисяч 950 гривень, найімовірніше, не варто чекати підвищення.

: громадянам, чия пенсія сягає 10 прожиткових мінімумів, а цього року це 25 тисяч 950 гривень, найімовірніше, не варто чекати підвищення. Спецпенсіонери: судді, прокурори та інші категорії спецпенсіонерів навряд чи можуть розраховувати на індексацію, оскільки їхні пенсії часто зростають не від неї, а від підвищення зарплат молодших колег, які зараз працюють.

Нагадаємо, що українці, які працюють у Польщі, можуть отримати мінімальну пенсію в розмірі майже 2000 злотих. Для цього необхідно досягти встановленого пенсійного віку, мати відповідний страховий стаж і щонайменше один місяць офіційної роботи в Польщі зі сплатою внесків.

Раніше ми також інформували, що в лютому 2026 року, згідно з вимогами Пенсійного фонду України, деякі категорії громадян можуть втратити право на пенсію. Йдеться про пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном, проживають на ТОТ або виїхали з них і не підтвердили необхідні дані для нарахування пенсії.