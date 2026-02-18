Индексация пенсий в Украине: кому не повысят выплаты с 1 марта

На 12,1% будут проиндексированы пенсии украинцев с 1 марта 2026 года, что превышает индекс инфляции за предыдущий год на 4%, однако не все граждане почувствуют рост выплат.

Повышение пенсий подтвердил подтвердил министр соцполитики Денис Улютин, и индексация будет больше прошлогодней, пишет ресурс "На пенсии".

По словам министра, бюджет Пенсионного фонда на 2026 год утвержден, и в этом году на пенсионеров государство потратит более 1,2 триллиона гривен. Улютин утверждает, что бюджет "сбалансирован и нет дефицита", однако признал, что около 4,3 млн украинских пенсионеров получают менее 6000 грн.

У кого вырастут пенсии после индексации

"Белая" зарплата: Граждане, которые всю жизнь получали официальную высокую зарплату, и чья расчетная пенсия составляет, например, 8000 грн, получат 12,1% к пенсии, то есть плюс 968 грн.

Граждане, которые всю жизнь получали официальную высокую зарплату, и чья расчетная пенсия составляет, например, 8000 грн, получат 12,1% к пенсии, то есть плюс 968 грн. Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС: пенсии "чернобыльцев" обычно привязаны к средней зарплате или имеют хорошо индексируемые коэффициенты, поэтому их повышение может быть существенным.

пенсии "чернобыльцев" обычно привязаны к средней зарплате или имеют хорошо индексируемые коэффициенты, поэтому их повышение может быть существенным. Военные пенсионеры: если индексацию производят на общих основаниях, как предусмотрено законом, то военные пенсии тоже возрастут.

Кого индексация пенсий не коснется

Новички : людям, которые вышли на пенсию в 2024, 2025 и начале 2026 года, индексация не светит, поскольку их пенсия рассчитана уже на базе новой, более высокой средней зарплаты.

: людям, которые вышли на пенсию в 2024, 2025 и начале 2026 года, индексация не светит, поскольку их пенсия рассчитана уже на базе новой, более высокой средней зарплаты. Получатели максимальных пенсий : гражданам, чья пенсия достигает 10 прожиточных минимумов, а в этом году это 25 тысяч 950 гривен, скорее всего, не стоит ждать повышения.

: гражданам, чья пенсия достигает 10 прожиточных минимумов, а в этом году это 25 тысяч 950 гривен, скорее всего, не стоит ждать повышения. Спецпенсионеры: судьи, прокуроры и другие категории спецпенсионеров вряд ли могут рассчитывать на индексацию, поскольку их пенсии часто растут не от нее, а от повышения зарплат работающих сейчас младших коллег.

Напомним, что украинцы, которые работают в Польше, могут получить минимальную пенсию в размере почти 2000 злотых. Для этого необходимо достичь установленного пенсионного возраста, иметь соответствующий страховой стаж и не менее одного месяца официальной работы в Польше с уплатой взносов.

Ранее мы также информировали, что в феврале 2026 года, согласно требованиям Пенсионного фонда Украины, некоторые категории граждан могут потерять право на пенсию. Речь идет о пенсионерах, которые временно находятся за границей, проживают на ВОТ или выехали из них и не подтвердили необходимые данные для начисления пенсии.