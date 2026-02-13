Пенсии вырастут с 1 марта: Кабмин назвал размер перерасчета

Кабинет министров определил основные параметры индексации пенсий на 2026 год. Правительство уже согласовало основные показатели перерасчета и завершает подготовку соответствующего нормативного акта.

С 1 марта выплаты украинцам будут повышены на 12,1%, что превышает индекс инфляции за предыдущий год на 4%, сообщил в эксклюзивном интервью Украинскому Радио министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

"Осуществление перерасчета будет с 1 марта. Сейчас мы завершаем подсчеты, саму разработку нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет осуществлен перерасчет", — отметил Улютин.

Механизм индексации был определен в 2004 году законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". С 2005 года перерасчет осуществляли путем увеличения показателя средней заработной платы, но в 2014 году повышение пенсий было приостановлено. В 2017 году состоялась пенсионная реформа и норма закона об индексации пенсий была восстановлена.

