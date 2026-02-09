Украинцы могут получать почти 2000 злотых пенсии в Польше: какие условия надо выполнить

Украинцы в Польше для получения минимальной пенсии должны иметь необходимый стаж уплаты взносов, а также достичь соответствующего пенсионного возраста. Кроме того, для начисления выплат они должны проработать в Польше не менее, чем один месяц.

Об условиях начисления пенсии украинцам в Польше пишет издание in Poland. Журналисты со ссылкой на данные Министерства семьи, труда и социальной политики отмечают, что государство за последний год стало тратить значительно больше средств на доплаты украинским гражданам.

Если минимальная пенсия в Украине по состоянию на январь 2026 года составляла 2 595 грн (около 218 злотых по актуальному курсу), то в Польше она достигала 1 878,91 злотых (23 110 грн).

Как получить пенсию в Польше

Для получения минимальной пенсии в Польше украинцы должны соответствовать ряду условий, в частности:

иметь минимальный страховой стаж (спалат взносов) не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;

достичь пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин).

Відео дня

Заведение социального страхования (ZUS) платит украинским пенсионерам "минималку" при условии, если они работали в Польше официально хотя бы один месяц, то есть уплатили хотя бы один пенсионный взнос.

Доплату к минимальной польской пенсии украинцы получают от учреждения социального страхования только в период проживания в Польше, а после возвращения в Украину они теряют на это право. ZUS проверяет факт проживания человека на польской территории, и при обнаружении нарушений может потребовать возврата полученных выплат.

По данным Министерства семьи, труда и социальной политики, в последние годы расходы на дотации к минимальным пенсиям для украинцев выросли. Если в 2020 году сумма дотаций составляла 221,8 тыс. злотых, то с января по октябрь 2025 года она достигла 1,266 млн злотых.

Напомним, 8 февраля Фокус писал об украинке, которая рассказала о жизни пенсионеров в Америке. По словам Аллы, в США планируют старость задолго до выхода на пенсию.

31 января Фокус рассказывал, кому нужно срочно оцифровать трудовую книжку, чтобы не потерять стаж для начисления пенсии.