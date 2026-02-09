Українці можуть отримувати майже 2000 злотих пенсії в Польщі: які умови треба виконати

Українці в Польщі для отримання мінімальної пенсії повинні мати необхідний стаж сплати внесків, а також досягти відповідного пенсійного віку. Крім того, для нарахування виплат вони повинні пропрацювати в Польщі не менше, ніж один місяць.

Про умови нарахування пенсії українцям у Польщі пише видання in Poland. Журналісти з посиланням на дані Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики зазначають, що держава за останній рік стала витрачати значно більше коштів на доплати українським громадянам.

Якщо мінімальна пенсія в Україні станом на січень 2026 року становила 2 595 грн (близько 218 злотих за актуальним курсом), то в Польщі вона сягала 1 878,91 злотих (23 110 грн).

Як отримати пенсію в Польщі

Для отримання мінімальної пенсії в Польщі українці повинні відповідати низці умов, зокрема:

мати мінімальний страховий стаж (спалат внесків) не менше, ніж 20 років для жінок та 25 років для чоловіків;

досягти пенсійного віку (60 років для жінок і 65 років для чоловіків).

Заклад соціального страхування (ZUS) платить українським пенсіонерам "мінімалку" за умови, якщо вони працювали в Польщі офіційно хоча б один місяць, тобто сплатили хоча б один пенсійний внесок.

Доплату до мінімальної польської пенсії українці отримують від установи соціального страхування лише в період проживання в Польщі, а після повернення в Україну вони втрачають на це право. ZUS перевіряє факт проживання людини на польській території, і при виявленні порушень може вимагати повернення отриманих виплат.

За даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики, в останні роки витрати на дотації до мінімальних пенсій для українців зросли. Якщо у 2020 році сума дотацій становила 221,8 тис. злотих, то з січня по жовтень 2025 року вона сягнула 1,266 млн злотих.

