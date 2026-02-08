"Держава забирає будинок": українка розповіла правду про життя пенсіонерів в Америці

Українка, яку звуть Алла, розповіла про свій досвід роботи медсестрою в Америці. Жінка прожила там уже 10 років, тож розуміє контекст та всі особливості медичної системи.

Алла каже, що американці планують старість задовго до пенсії. На це є чимало причин, зокрема складна бюрократична система. Якщо людині похилого віку держава виплачує допомогу за догляд, то згодом може претендувати на нерухомість. За таких обставин нащадки можуть залишитися ні з чим, навіть якщо є заповіт. Детальніше про це, — читайте у публікації Фокус.

Допомога пенсіонерам в США

"Я — медсестра в Америці. Цього тижня у нас була, ситуація, яка мене реально зачепила. Пацієнтка — 84 роки. Чоловік помер. Діти живуть окремо. У кожного своє життя. Формально діти є, так, вони допомагають. Але з кожним місяцем стає важче і важче. Вона погано ходить, у неї цукровий діабет, потрібно колоти інсулін кожного дня. Вона забуває це робити. Частенько забуває, де вона і що відбувається. Ми як її сімейний лікар розуміємо одне — їй потрібна допомога — регулярна. Медсестра на добу, контроль ліків, інсуліну", — розповідає українка.

Алла розповіла про медичну систему в США Фото: Instagram

За її словами, домашні медсестри — це дуже дорого. Державна страховка таке не покриває.

"Те, що люди думають, що держава допоможе, не зовсім так. Державна страховка Medicare, яка підключається після 65 років, покриває дуже обмежено, а Medicaid включається лише тоді, коли у тебе майже не залишилося грошей. Medicaid платить за будинок для людей похилого віку тільки після того, як твої заощадження виснажені, а будинок — це актив. Тобто не важливо, що діти вписані у заповіт, не важливо, що це родинний дім. Заповіт не захищає. Якщо держава роками платить за будинок для людей похилого віку, після смерті людини штат може забрати будинок, щоб повернути ці гроші", — пояснює Алла.

Шок у родини пацієнтки

Жінка пригадує: коли пояснювала це родині пацієнтки, то бачила шок, бо люди все життя працювали, платили податки й думали, що дім залишиться дітям, а система працює інакше.

Українка розповіла про життя пенсіонерів у США

"Саме тому в Америці будинки рідко переходять покоління в покоління. Не через жадібність, а через правила, про які ніхто не говорить вголос", — додає авторка відео.

Алла зробила для себе висновок, що дуже важливо зараз відкладати гроші на свою старість, щоб потім не покріпляти в таку ситуацію.

"Забрати стареньку до себе, здати дім в оренду і за ці гроші оплачувати медсестру. Варіанти є, було б бажання. І взагалі не уявляю, щоб моя мама хворіла на ц.д. і я б не знала що з нею робиться", — написала в коментарях одна глядачка.

Інша додала: "Якщо немає можливості доглядати матір, то оформити її в дім пристарілих за рахунок будинку — норм варіант. Або продати будинок вигідніше, оплачувати мамі пансіонат, можливо, ще гроші навіть якісь їм залишаться".

