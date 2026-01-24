Українець одним роликом показав, що означає жити у Німеччині (відео)

Блогер Артур показав своє повсякденне життя в Німеччині. У ролику він демонструє, як намагається економити ресурси та дотримуватися побутових правил.

Зокрема, автор відео показав, як зменшує напір води, а під час зливу в унітазі одразу зупиняє подачу, щоб використати менше. Відео блогер опублікував у Instagram.

Також він вимикає світло, сортує відходи, перед виходом з квартири перевіряє, чи не залишив ключі вдома, бо двері закриваються автоматично, і без ключа не відкриються.

Артур також протирає нижню частину пластикового вікна, бо на ньому утворюється вода, та зменшує опалення до мінімуму, щоб не витрачати багато ресурсу. А під час провітрювання квартири відкриває вікно навстіж.

Реакції людей

Відео швидко привернуло увагу користувачів та зібрало вже понад 17 тисяч переглядів.

Відео дня

"В Україні навіть під час війни живуть краще";

"І що в цьому поганого? Скажіть, а Вам подобається природа та її стан в Німеччині? Так от, це те саме. Це не зовсім про те що, енергоносії дорогі, а про обережне та поважне ставлення до природи. Та про здатність думати не тільки про себе. На жаль, в України досі діє совковий менталітет. Все навколо безкоштовне, тому моє і тому нічиє";

"Я не розумію, навіщо так рватись в ту Європу? Невже це так круто — економити на своєму комфорті? Поясніть мені";ʼ

"Ви забули при провітрюванні опалення виключити, бо для кого воно ото вулицю гріє?!";

"Я так і не можу зрозуміти. Німеччина заможна країна чи все-таки бідна? Бо як подивлюсь цих німців-емігрантів, то один висновок, вам там ледь на хліб вистачає";

"В Україні робимо все те саме".

