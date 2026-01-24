Українець одним роликом показав, що означає жити у Німеччині (відео)
Блогер Артур показав своє повсякденне життя в Німеччині. У ролику він демонструє, як намагається економити ресурси та дотримуватися побутових правил.
Зокрема, автор відео показав, як зменшує напір води, а під час зливу в унітазі одразу зупиняє подачу, щоб використати менше. Відео блогер опублікував у Instagram.
Також він вимикає світло, сортує відходи, перед виходом з квартири перевіряє, чи не залишив ключі вдома, бо двері закриваються автоматично, і без ключа не відкриються.
Артур також протирає нижню частину пластикового вікна, бо на ньому утворюється вода, та зменшує опалення до мінімуму, щоб не витрачати багато ресурсу. А під час провітрювання квартири відкриває вікно навстіж.
Реакції людей
Відео швидко привернуло увагу користувачів та зібрало вже понад 17 тисяч переглядів.
- "В Україні навіть під час війни живуть краще";
- "І що в цьому поганого? Скажіть, а Вам подобається природа та її стан в Німеччині? Так от, це те саме. Це не зовсім про те що, енергоносії дорогі, а про обережне та поважне ставлення до природи. Та про здатність думати не тільки про себе. На жаль, в України досі діє совковий менталітет. Все навколо безкоштовне, тому моє і тому нічиє";
- "Я не розумію, навіщо так рватись в ту Європу? Невже це так круто — економити на своєму комфорті? Поясніть мені";ʼ
- "Ви забули при провітрюванні опалення виключити, бо для кого воно ото вулицю гріє?!";
- "Я так і не можу зрозуміти. Німеччина заможна країна чи все-таки бідна? Бо як подивлюсь цих німців-емігрантів, то один висновок, вам там ледь на хліб вистачає";
- "В Україні робимо все те саме".
Нагадаємо, раніше Фокус писав:
- Кого з українських чоловіків можуть депортувати з Німеччини.
- Біженка заявила, що не повернеться з Німеччини в Україну.
40-річна українка з Покровська Катерина Вагнер стала володаркою титулу "Місіс Німеччина 2026" на національному конкурсі краси.