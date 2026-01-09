Мають розглянути в суді: кого з українських чоловіків можуть депортувати з Німеччини, — DW

В уряді ФРН відповіли на запит ультраправої "Альтернативи для Німеччини" щодо кількості українських чоловіків, які проживають у Німеччині. Але повідомили, що не знають, скільки з них підлягають військовому призову в Україні.

У Німеччині живуть понад 320 тисяч українських чоловіків — висилати їх за ухилення від призову не зобов'язані, заявили в Кабміні ФРН, повідомляє DW.

Станом на 31 жовтня 2025 року в Німеччині проживали 328 363 громадянина України у віці від 18 до 60 років — до цього числа входять і ті, хто приїхав до країни до повномасштабної війни, ідеться у відповіді Кабміну.

Уточнюється, що 87 тисяч українців — від 18 до 24 років, 168 тисяч — від 25 до 45 років, 73 тисячі — від 46 до 60 років.

На запитання АдГ, чи є правові підстави для депортації українців, які ухиляються від призову на батьківщині, у Кабміні ФРН відповіли, що депортувати можуть лише тих, хто не має або позбавлений німецької посвідки на тимчасове проживання (посвідки на проживання).

Це питання також може бути розглянуто в суді в разі запиту влади України на підставі заведеної там кримінальної справи.

При цьому, згідно з Європейською конвенцією про екстрадицію 1957 року, екстрадиція не застосовується до воєнних злочинів, які не є кримінальними злочинами за загальним правом.

А відповідно до статті 7 німецького Закону про міжнародну взаємну допомогу у кримінальних справах екстрадиція без договірних підстав не допускається за діяння, що полягає виключно в порушенні військового обов'язку.

Нагадаємо, дискусія про українців, які живуть у Німеччині та підлягають військовому призову, загострилася після заяви Фрідріха Мерца 6 січня. Він сказав, що Володимир Зеленський має гарантувати, щоб молоді українські чоловіки "не виїжджали в Німеччину, Польщу чи Францію" і проходили службу на батьківщині. Тоді Мерц сказав, що вже обговорював це питання з президентом України в Брюсселі.

Фокус писав про те, що відтік за кордон людей у віці 18-22 років став не тільки внутрішньою проблемою України, а й предметом публічної уваги з боку західних політиків, а також з'ясовував, чи є можливість утримати молодь від еміграції.