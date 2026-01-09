Должны рассмотреть в суде: кого из украинских мужчин могут депортировать из Германии, — DW

В правительстве ФРГ ответили на запрос ультраправой "Альтернативы для Германии" по поводу количества украинских мужчин проживающих в Германии. Но сообщили, что не знают, сколько из них подлежат военному призыву в Украине.

В Германии живут более 320 тысяч украинских мужчин — высылать их за уклонение от призыва не обязаны, заявили в Кабмине ФРГ, сообщает DW.

По состоянию на 31 октября 2025 года в Германии проживали 328 363 гражданина Украины в возрасте от 18 до 60 лет — в это число входят и те, кто приехал в страну до полномасштабной войны, говорится в ответе Кабмина.

Уточняется, что 87 тысяч украинцев — от 18 до 24 лет, 168 тысяч — от 25 до 45 лет, 73 тысяч — от 46 до 60 лет.

На вопрос АдГ, есть ли правовые основания для депортации украинцев, уклоняющихся от призыва на родине, в Кабмине ФРГ ответили, что депортировать могут лишь тех, кто не имеет или лишен немецкого ВНЖ (вида на жительство).

Этот вопрос также может быть рассмотрен в суде в случае запроса властей Украины на основании заведенного там уголовного дела.

При этом, согласно Европейской конвенции об экстрадиции 1957 года, экстрадиция не применяется к военным преступлениям, которые не являются уголовными преступлениями по общему праву.

А в соответствии со статьей 7 немецкого Закона о международной взаимной помощи по уголовным делам экстрадиция без договорных оснований не допускается за деяние, заключающееся исключительно в нарушении воинской обязанности.

Напомним, дискуссия об украинцах, живущих в Германии и подлежащих военному призыву, обострилась после заявления Фридриха Мерца 6 января. Он сказал, что Владимир Зеленский должен гарантировать, чтобы молодые украинские мужчины "не выезжали в Германию, Польшу или Францию" и проходили службу на родине. Тогда Мерц сказал, что уже обсуждал этот вопрос с президентом Украины в Брюсселе.

Фокус писал о том, что отток за границу людей в возрасте 18–22 лет стал не только внутренней проблемой Украины, но и предметом публичного внимания со стороны западных политиков, а также выяснял, есть ли возможность, удержать молодежь от эмиграции.