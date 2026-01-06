Мерц хочет от Зеленского, чтобы молодые украинцы не выезжали в Германию

По мнению канцлера Германии, украинцы должны проходить службу дома, а не ехать в ФРГ, Францию и Польшу. Этот вопрос поднимался во время встречи в Брюсселе и Мерц ожидает, что Украина выполнит соответствующие от нее ожидания.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить прохождение молодыми украинскими мужчинами военной службы в своей стране, чтобы они не ехали в Германию, Польшу или Францию. Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита коалиции желающих в Париже.

Мерц заявил о том, что Украина должна предоставить работу своим гражданам

"Украина должна обеспечить молодым людям возможность проходить службу в своей стране, а не ехать в Германию, Польшу или Францию. Это то, что мы уже обсуждали вместе в Брюсселе, и я думаю, что Украина может и будет отвечать этим ожиданиям", — заявил Мерц.

По его словам, для достижения мира в Украине потребуются компромиссы.

Відео дня

"Нам, безусловно, придется пойти на компромиссы, чтобы достичь мира в Украине. Мы сделаем все возможное, с упорством, реализмом и дальновидностью, чтобы достичь наилучшего возможного результата: стабильного прекращения огня, надежных гарантий безопасности и мира в Европе, который мы будем строить вместе", — сказал Мерц.

Напомним, ранее председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев предлагал похитить Фридриха Мерца, которого он назвал "неонацистом". В ответ заместитель спикера немецкого правительства осудил такую угрозу.

Ранее Христианско-социальный союз Германии, который является младшим партнером партии Мерца, призвал к ужесточению миграционной политики в отношении украинцев.