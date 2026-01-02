Должны защищать свою страну: в партии Мерца выступают за возвращение украинских мужчин домой

Христианско-социальный союз (ХСС) в своем программном документе хочет более плотно взяться за миграцию в Германии. В партии считают, что пора усилить меры по отношению к просителям убежища.

Главным вопросом в партии канцлера Фридриха Мерца считают, что необходимо как можно скорее начать депортации и пресечь незаконную миграцию, сообщает Münchner Merkur со ссылкой на полученный документ.

Парламентская группа ХСС еще год назад придавала миграционной политике "чрезвычайно большое значение". Теперь, в преддверии своего традиционного собрания в аббатстве Сеон, она выступает за дальнейшее ужесточение ограничений. В 2026 году власти собираются усилить масштабы депортации, особенно в отношении сирийцев, которые имели временный вид на жительство до окончания гражданской войны в Сирии.

Однако не обошли немецкие политики стороной и украинцев.

Відео дня

"В частности, украинские мужчины призывного возраста должны внести свой вклад в защиту своей страны", – считают в партии. Также Александр Хоффманн, ныне председатель ХСС в Бундестаге, напомнил, что для всех просителей убежища — начиная с апреля 2025 года, любые имеющиеся у них активы будут использованы "для покрытия расходов на их пребывание в Германии". Это касается и украинцев.

Летом прошлого года украинское правительство отменило запрет на выезд для молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. В результате увеличился поток беженцев из Украины в Германию. Согласно информации в немецких СМИ, в 2025 году в Берлин каждую неделю приезжали 150 украинских беженцев. В первые две недели ноября эта цифра была в четыре раза выше.

ХСС также обязался не допускать возвращения беженцев домой ("отъезда домой"). Если беженец возвращается в свою страну происхождения, он должен автоматически лишиться защитного статуса, "потому что его действия не подтверждают его собственную потребность в защите".

Это вызывает споры среди экспертов, особенно в отношении Афганистана и Сирии. Некоторые утверждают, что пробные возвращения могут побудить беженцев навсегда покинуть свои страны.

Кроме того ХСС требует разработать план по предотвращению попадания мигрантов, вызванных бедностью, в немецкую систему социального обеспечения, даже если они прибывают из ЕС — в частности, из Румынии и Болгарии.

Те, кто работает всего несколько часов в неделю, не должны получать полную свободу передвижения, как работники внутри ЕС, считает Хоффман.

В настоящее время лимит составляет 5,5 часов. Это приводит к схемам, в которых недобросовестные арендодатели устраивают восточноевропейцев на фиктивные мини-работы в ветхие дома, а затем получают государственные социальные пособия (дополнительные пособия, пособие на ребенка).

Напомним, Фридрих Мерц еще в ноябре прошлого года выразил обеспокоенность из-за увеличения числа молодых украинцев, прибывающих в ФРГ. Он призвал президента Владимира Зеленского принять меры, чтобы молодые мужчины не покидали страну в большом количестве, а выполняли свои обязанности на родине, где они нужны.

Ранее в Германии уже жаловались на массовый выезд молодых украинских мужчин. Рост оттока связывали с ослаблением правил выезда для призывников, введенным президентом Владимиром Зеленским.