В Германии договорились существенно сократить выплаты для украинцев: сколько будут платить

Украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, в будущем будут считаться лицами, просящими убежища и, соответственно, они будут получать помощь в меньшем размере.

Об этом договорились министр внутренних дел Александр Добриндт и министр социальных дел Бербель Бас, пишет BILD.

"Таким образом, после почти четырех лет заканчивается особый статус для беженцев из страны, находящейся в состоянии войны", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что изначально планировалось исключить украинцев из системы социального обеспечения с ретроактивным действием, однако местные органы власти и федеральные земли выступили против этого.

"Бюрократические расходы были бы слишком большими, местные органы власти и федеральные земли подняли бы бунт — это не стоит таких усилий. Важно лишь то, что мы урегулировали этот вопрос", — пояснил в комментарии BILD высокопоставленный член коалиции.

Причиной соответствующих изменений указывают то, что сравнительно мало украинцев имеют работу в Германии. Сокращение социальных выплат должно стимулировать беженцев из Украины к трудоустройству.

"Сейчас в Германии проживает 1,1 млн украинцев. Они получают социальную помощь в размере 563 евро в месяц (лица, проживающие самостоятельно). Кроме того, государство берет на себя расходы на аренду жилья, отопление и тому подобное. Зато, согласно Закону о помощи беженцам, они получают 196 евро на личные нужды и 245 евро на необходимые потребности (питание, одежда). Вместе это составляет 441 евро в месяц", — отметили авторы материала.

