Швейцария изменила правила для украинских беженцев: о чем важно знать

С 1 ноября Швейцария вводит ограничения на автоматическое предоставление статуса защиты S для украинцев, прибывающих из семи западных областей Украины. Речь идет о жителях Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Новые правила будут касаться только тех, кто приедет после этой даты, тогда как украинцы, уже имеющие статус S, сохранят все права на проживание и свободное передвижение. Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

Федеральный совет Швейцарии объяснил, что эти регионы считаются относительно безопасными для возвращения, поэтому решение принято по рекомендации парламента. Депутаты отмечали необходимость дифференцированного подхода к украинским областям в соответствии с уровнем риска.

В то же время, правительство признает, что ситуация в Украине остается нестабильной, и полной безопасности пока ожидать не стоит. Поэтому 66 тысяч украинцев, уже проживающих в Швейцарии со статусом S, не пострадают от нововведений — их защитный статус будет действовать до марта 2027 года.

Відео дня

"Среди нынешних украинских беженцев в Швейцарии только около 10% происходят из регионов, которые теперь считаются безопасными", — уточнил парламентарий Доминик Майер. По его словам, миграционное ведомство будет рассматривать каждое обращение индивидуально. Если человек прибыл из "безопасного" региона, ему могут отказать в статусе S и предложить возвращение в Украину.

Однако в случаях, когда возврат невозможен или представляет опасность, разрешение на пребывание все же будет предоставлено. Для тех, кто не получит статус S, предусмотрены два альтернативных пути:

подать заявление на политическое убежище в стандартном порядке;

или переехать в страну ЕС, где действуют подобные программы защиты.

Статус S дает право жить и работать в Швейцарии, а также получать социальную помощь. Его могут получить только проживавшие в Украине до 24 февраля 2022 года.

Кроме того, Швейцария готовит новые строгие правила для соискателей убежища и лиц с временным видом на жительство. Им запретят выезжать за пределы страны, даже в родное государство или третьи страны. Однако для украинцев планируют сделать исключение — специальная поправка позволит им свободно путешествовать, пока действует статус S. Выезд за границу будет разрешен только в исключительных случаях, например из-за смерти или тяжелой болезни близкого родственника.

Напомним, СМИ писали, что поскольку временная защита для украинцев в ЕС подходит к концу, в Германии федеральные земли получили поручение ускорить переход беженцев на долгосрочные виды на жительство.

Также Фокус со ссылкой на исследование компании Gremi Personal писал, что 80% украинцев в Польше трудоустроены на неизменной базе. При этом лишь 11% респондентов опроса чувствуют себя интегрированными в польское общество.