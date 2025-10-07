Работают, но чувствуют себя чужими: почему украинцы в Польше хотят вернуться домой

Большинство украинцев, проживающих в Польше, имеют стабильную работу, но лишь немногие ощущают себя частью местного общества.

Related video

80% украинцев в Польше трудоустроены на неизменной базе, но только 11% респондентов заявили, что ощущают себя полностью интегрированными в польскую общину. Об этом сообщается в исследовании компании Gremi Personal.

Специалисты отмечают, что таковая ситуация может иметь последствия для польской экономики, в особенности в тех отраслях, где остро не хватает рабочих рук.

Исследование также показало, что почти 18% украинцев планируют как можно скорее вернуться домой, еще 10% рассматривают свое пребывание в Польше как временное. Почти половина опрошенных (45,3%) пока не определились с планами и ждут, как изменится ситуация, тогда как 13,2% готовы остаться при благоприятных условиях.

Среди главных препятствий интеграции участники исследования назвали социальную изоляцию и предвзятое отношение со стороны поляков. Почти половина украинцев признались, что редко или совсем не общаются с местными жителями вне работы, а 69% сообщили о случаях неуважительного отношения к себе.

Несмотря на трудности, вклад украинцев в польскую экономику остается значительным. По состоянию на конец второго квартала 2025 года в Польше работало 1,67 миллиона иностранцев, что на 5,5% больше, чем годом ранее. Из них 714,9 тысяч — украинцы, которые составляют 67% всех иностранных работников в стране.

Напомним, участница известного в Украине шоу "Супермама" показала, в каких реалиях живут украинские беженцы. Женщина не скрывала своих эмоций на камеру и откровенно рассказала о пережитом.

В частности, украинские беженцы, вынужденные покинуть свои дома из-за вторжения России, еще до марта 2027 года могут пользоваться временной защитой на территории Европейского Союза. В то же время Совет ЕС принял рекомендации для правительств стран-членов по подготовке к моменту, когда эта защита потеряет силу.