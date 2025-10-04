"Кормить никто не будет": украинская беженка расплакалась от увиденного в Германии (фото)

Участница известного в Украине шоу "Супермама" показала, в каких реалиях живут украинские беженцы. Женщина не скрывала своих эмоций на камеру и откровенно рассказала о пережитом.

Украинка, которую зовут Нина, вместе с ребенком выехала за границу. Поселившись в лагере для беженцев, они столкнулись с жестокой реальностью. Условия там очень скромные: места мало, а ближайший магазин — далеко. Что больше всего удивило маму, — читайте в материале Фокуса.

"Короче, это — п**да. Просто это п**да. Метр на метр комнатка, мы втроем. Еды нет. Кормить никто не будет. Магазин — четыре километра отсюда. Короче, кухня тоже метр на метр. Нет ни ложки, ни тарелки, ни воды, б**дь. Ничего. Я не знаю, как мы будем здесь жить. Деньги будут через месяца-два, не раньше", — жалуется женщина.

По ее словам, в квартире нет даже кастрюлю, негде помыться или постирать одежду. "Я не знаю, как здесь жить. Это — п**ц", — добавляет женщина, вытирая слезы под конец видео под названием "Я услышала то, от чего у меня был шок".

Исповедь в предыдущих видео

Перед этим в предыдущих видео украинка хвасталась, что их уже зарегистрировали, выдали ключи от жилья и направили, куда идти. "Потом буду снимать вам свои апартаменты. У меня есть ключи в руках, а от чего они — я не знаю", — рассказывала она.

Нина расплакалась на камеру Фото: TikTok

Вероятно, дальше настроение у Нины улучшилось. Она записала на видео ответ одному из зрителей, который обвинил ее в стремлении жить на шару: "Думала, Ниночка, там лучше будет. Будут ждать, на шару все давать, деньги платить, а оказалось, Ниночка, ни рыбки, ни х**", — написал с орфографическими и пунктуационными ошибками мужчина, которого зовут Дима.

"Я приехала сюда не на шару, а проживать свою лучшую жизнь", — прокомментировала Нина с улыбкой на лице.

Что пишут зрители?

В комментариях разгорелась настоящая дискуссия о поведении беженцев за рубежом. Набежало много скептиков, которые обвинили маму в неблагодарности и эгоистичности.

"Давайте честно, люди с полным татуажем, ресницами и свежими ногтями не от беды бежали, а за халявой", "А тут есть еще такие, которые ни разу не выезжали?", "Харьковская область, никуда не собираемся, живем, работаем и не ждем, что кто-то в клюве принесет, и не рыдаем", "А чего вас туда поперло?", "В Украине были деньги на ресницы и ногти, а тут на порошок нет?", "А что в Гадяче такие обстрелы, что в Германию потекли?", "А работать не хочешь? Заработаешь деньги, снимешь просторную квартиру, купишь еду. Не нравится — возвращайся домой. Надеешься, что тебя будут кормить?", "Пи....да — это когда две даты под фотографией, а это все можно пережить", "Велком на Украину, здесь есть все".

Нина уехала за границу Фото: TikTok

За сутки видео Нины собрало 1,2 млн просмотров, более 12 тысяч лайков, комментариев, репостов и других реакций.

