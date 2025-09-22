"Я в Украине, я в шоке": 21-летний блогер, который разорвал сеть реакцией на выезд в Польшу, вернулся

Блогер Валентин Войтун, который ранее выехал за границу и опубликовал видео со словами "Я в Польше, я не верю", приехал обратно в Украину. Валентин говорит, что вернулся не навсегда, а на несколько дней.

Известный блогер из Черновицкой области Валентин Войтун, более известный в сети под ником "Сельские скетчи", неожиданно приехал в Украину после пребывания за границей. Об этом он сообщил в своем TikTok, где опубликовал видеообращение к подписчикам.

"Люди, я в Украине. Я в шоке просто. Это все решилось буквально за 5 секунд — что я еду в Украину. Приехал на пару дней, поэтому let's go. Кто будет меня видеть — идем на кофе, идем пить 100 граммов, все как должно быть", — сказал Валентин Войтун.

Блогер уже успел снять несколько новых видео у себя на родине и выложил их в Instagram. Также он сообщил, что город Вижница посетила команда "Суспільне Чернівці", чтобы записать с ним интервью.

Отметим, что Валентину Войтуну 21 год, он родом из Черновицкой области. Парень создает юмористические ролики и активно делится своей жизнью в соцсетях.

