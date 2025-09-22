"Я в Україні, я в шоці": 21-річний блогер, який розірвав мережу реакцією на виїзд у Польщу, повернувся

Блогер Валентин Войтун, який раніше виїхав за кордон і опублікував відео зі словами "Я у Польщі, я не вірю", приїхав назад в Україну. Валентин каже, що повернувся не назавжди, а на декілька днів.

Відомий блогер із Чернівецької області Валентин Войтун, більш знаний у мережі під ніком "Сільські скетчі", несподівано приїхав в Україну після перебування за кордоном. Про це він повідомив у своєму TikTok, де опублікував відеозвернення до підписників.

"Люди, я в Україні. Я в шоці просто. Це все вирішилось буквально за 5 секунд – що я їду в Україну. Приїхав на пару днів, тому let's go. Хто буде мене бачити – йдемо на каву, йдемо пити 100 грамів, все як має бути", – сказав Валентин Войтун.

Блогер уже встиг зняти кілька нових відео у себе на батьківщині та виклав їх в Instagram. Також він повідомив, що до міста Вижниця завітала команда "Суспільне Чернівці", аби записати з ним інтерв’ю.

Зазначимо, що Валентину Войтуну 21 рік, він родом із Чернівецької області. Хлопець створює гумористичні ролики та активно ділиться своїм життям у соцмережах.

