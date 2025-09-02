"Я в Польщі, не вірю": 21-річний українець розірвав мережу своєю реакцією на виїзд за кордон

21-річний блогер Валентин, відомий під нікнеймом kozurnyy2, виїхав з України та похвалився цим у своїх соціальних мережах. Люди неоднозначно відреагували на такі дії хлопця, однак багато з них побажали йому залишатись за кордоном назавжди.

Український блогер kozurnyy2 похвалився у соціальній мережі Tik Tok виїздом за кордон. Він опублікував відповідне відео.

"Я в Польщі, я не вірю. Я просто не вірю. Мене вертали два рази", — сказав хлопець у ролику.

Він зазначив, що причиною повернення з пункту пропуску в Україну була наявність електронної Pod-системи, рідини для неї та сигарет.

У іншому відео блогер сказав, що люди його засудили за виїзд за кордон. Зазначимо, що йому 21 рік і згідно з новою постановою Кабінету Міністрів він має право на виїзд.

Блогер підкреслив, що виїхав у Польщу законно, бо хоче заробити грошей.

Реакції людей на виїзд блогера

У коментарях користувачі побажали блогеру більше ніколи не повертатись в Україну. Зокрема, писали таке:

"Вперше радий, що хтось втік з країни"

"Це просто жах, щоб люди тікали з дому в чужу країну і так раділи"

"Слава ДПСУ, що випускають таких "героїв"

"Польща, не вертай його"

"А можеш не повертатись?"

"Маєш право, і ні на кого не звертай увагу!"

"Молодець, зміг та й виїхав, успіху тобі"

"Молодець, удачі"

Що відомо про блогера

Про блогера під нікнеймом kozurnyy2 відомо не багато. У його шапці профілю в Threads вказано, що його звати Валентин. У цій же соцмережі в нього майже 6 тисяч підписників. У Instagram за ним стежать 42 тисячі людей, у Tik Tok — понад 90 тисяч. У Tik Tok зазначено, що він знімає сільські скетчі — короткі гумористичні відео.

