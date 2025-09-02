Поддержите нас UA
"Я в Польше, не верю": 21-летний украинец разорвал сеть своей реакцией на выезд за границу

kozurnyy2 выехал из Украины
21-летний блогер выехал из Украины | Фото: Telegram

21-летний блогер Валентин, известный под никнеймом kozurnyy2, выехал из Украины и похвастался этим в своих социальных сетях. Люди неоднозначно отреагировали на такие действия парня, однако многие из них пожелали ему оставаться за границей навсегда.

Украинский блогер kozurnyy2 похвастался в социальной сети Tik Tok выездом за границу. Он опубликовал соответствующее видео.

"Я в Польше, я не верю. Я просто не верю. Меня возвращали два раза", — сказал парень в ролике.

Он отметил, что причиной возвращения из пункта пропуска в Украину было наличие электронной Pod-системы, жидкости для нее и сигарет.

В другом видео блогер сказал, что люди его осудили за выезд за границу. Отметим, что ему 21 год и согласно новому постановлению Кабинета Министров он имеет право на выезд.

Блогер подчеркнул, что выехал в Польшу законно, потому что хочет заработать денег.

Реакции людей на выезд блогера

В комментариях пользователи пожелали блогеру больше никогда не возвращаться в Украину. В частности, писали следующее:

  • "Впервые рад, что кто-то сбежал из страны"
  • "Это просто ужас, чтобы люди убегали из дома в чужую страну и так радовались"
  • "Слава ГПСУ, что выпускают таких "героев"
  • "Польша, не возвращай его"
  • "А можешь не возвращаться?"
  • "Имеешь право, и ни на кого не обращай внимание!"
  • "Молодец, смог и уехал, удачи тебе"
  • "Молодец, удачи".

Что известно о блогере

О блогере под никнеймом kozurnyy2 известно не много. В его шапке профиля в Threads указано, что его зовут Валентин. В этой же соцсети у него почти 6 тысяч подписчиков. В Instagram за ним следят 42 тысячи человек, в Tik Tok — более 90 тысяч. В Tik Tok указано, что он снимает сельские скетчи — короткие юмористические видео.

