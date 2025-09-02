"Я в Польше, не верю": 21-летний украинец разорвал сеть своей реакцией на выезд за границу
21-летний блогер Валентин, известный под никнеймом kozurnyy2, выехал из Украины и похвастался этим в своих социальных сетях. Люди неоднозначно отреагировали на такие действия парня, однако многие из них пожелали ему оставаться за границей навсегда.
Украинский блогер kozurnyy2 похвастался в социальной сети Tik Tok выездом за границу. Он опубликовал соответствующее видео.
"Я в Польше, я не верю. Я просто не верю. Меня возвращали два раза", — сказал парень в ролике.
Он отметил, что причиной возвращения из пункта пропуска в Украину было наличие электронной Pod-системы, жидкости для нее и сигарет.
В другом видео блогер сказал, что люди его осудили за выезд за границу. Отметим, что ему 21 год и согласно новому постановлению Кабинета Министров он имеет право на выезд.
Блогер подчеркнул, что выехал в Польшу законно, потому что хочет заработать денег.
Реакции людей на выезд блогера
В комментариях пользователи пожелали блогеру больше никогда не возвращаться в Украину. В частности, писали следующее:
- "Впервые рад, что кто-то сбежал из страны"
- "Это просто ужас, чтобы люди убегали из дома в чужую страну и так радовались"
- "Слава ГПСУ, что выпускают таких "героев"
- "Польша, не возвращай его"
- "А можешь не возвращаться?"
- "Имеешь право, и ни на кого не обращай внимание!"
- "Молодец, смог и уехал, удачи тебе"
- "Молодец, удачи".
Что известно о блогере
О блогере под никнеймом kozurnyy2 известно не много. В его шапке профиля в Threads указано, что его зовут Валентин. В этой же соцсети у него почти 6 тысяч подписчиков. В Instagram за ним следят 42 тысячи человек, в Tik Tok — более 90 тысяч. В Tik Tok указано, что он снимает сельские скетчи — короткие юмористические видео.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Блогер из Ужгорода Иван Мельничин покинул Украину, ведь "боится того, что внутри страны". Мужчина пожаловался, что ему отомстили за этот поступок.
- Форвард харьковского футбольного клуба "Металлист 1925" Алексей Сидоров самовольно выехал за границу.
Кроме того, совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич выехал из Украины.