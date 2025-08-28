Разрешение на выезд за границу 18-22: на пунктах пропуска собрались очереди из молодых мужчин (видео)

В первый день, когда вступило в силу постановление Кабинета министров Украины о разрешении на выезд за границу для мужчин от 18 до 22 лет, на пунктах пропуска собрались желающие воспользоваться этим правом. Молодые украинцы говорят, что хотят увидеть родных, другие страны, а некоторые просто проверяют, действительно ли работает решение правительства.

Комментарии у молодых мужчин, которые прибыли на пункты пропуска для пересечения границы в первый день действия постановления, 28 августа взяли журналисты "Суспільного". Юноши прибыли в пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе во Львовской области.

Иван рассказал корреспондентам, что не имеет конкретной цели поездки, а хочет просто проверить, выпустят ли его пограничники.

"В принципе, все. Еду просто проверить, пустят ли, а там дальше будет видно", — сказал юноша.

Другой мужчина по имени Костантин тоже ответил, что едет за границу без плана.

"Данные у меня уже давно обновлены, то увидел — и поехал в первый день, ничего не думал", — рассказал Костятин и заверил, что собирается возвращаться домой.

Часть молодых мужчин говорят, что хотят встретиться с родственниками, которых не видели длительное время.

"Родственников уже не видел много времени, больше чем лет пять. Почему это хорошо — потому что людям надо ездить, чтобы что-то видеть, а не только сидеть здесь. Находиться планирую пару недель, и возвращаться, конечно, планирую", — рассказал журналистам Дмитрий.

Выезд за границу разрешили для мужчин до 22 лет включительно

Telegram-канал INSIDER UA опубликовал записанное одним из молодых мужчин видео, в котором тот утверждает, что тех, кому уже исполнилось 22 года, выпускают также. По его словам, его 22-летний знакомый уже пересек границу и сейчас находится в Польше.

"Ко мне только что подошел пограничник, я у него переспросил — сказали, что пускают. Сегодня ночью в 3 часа ночи меня не пустили. Сейчас вторая попытка, и сейчас должны пустить. Сейчас я буду в Польше, потом еду в Германию", — рассказывает юноша в ролике.

Также канал показал видео очереди из молодых людей, как утверждается, уже на польской части контрольно-пропускного пункта.

Кабмин разрешил выезд за границу до 22 лет: детали

Кабинет министров Украины принял постановление о разрешении мужчинам до 22 лет выезжать из Украины 26 августа, на следующий день оно было официально опубликовано на правительственном сайте. В Министерстве внутренних дел разъясняли, что для пересечения границы мужчинам от 18 до 22 лет необходимо будет иметь с собой паспорт и военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

Местные Telegram-каналы ночью 28 августа сообщали, что на контрольно-пропускных пунктах во Львовской области по состоянию на 01:00 молодые мужчины уже хотят пересечь границу после публикации постановления Кабмина о выезде с 18 до 22 лет, но пограничники их не выпускают, ссылаясь на то, что еще не получили распоряжений.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко утром 28 августа сообщал, что первые мужчины уже выехали из Украины по новым правилам, принятым Кабмином.