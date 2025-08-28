Выезд до 22 лет: на Львовщине мужчины уже хотят пересечь границу — их пока не выпускают (видео)

После официальной публикации постановления о выезде мужчин в возрасте до 22 лет за границу во Львовской области ночью 28 августа собрались граждане, которые уже хотят пересечь государственную границу с Польшей. Однако пока их не выпускают.

Пограничники на Львовщине по состоянию на 01:00 часов 28 августа не выпускают мужчин до 22 лет, которые имеют право на выезд в соответствии с постановлением о внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, не позволяют гражданам проезд. Об этом сообщил местный Telegram-канал "Львовыч" по информации от очевидцев с места событий.

Отмечается, что граждан просят покинуть автобусы или автомобили, в которых они движутся в направлении Польши. Например, на пункте пропуска Рава-Русская — Гребенное пограничники свои действия аргументируют тем, что до сих пор не получили распоряжений или разъяснений относительно нововведений.

Очевидец также показал кадры с места событий.

"Ситуация следующая: на границе Рава (Рава-Русская — ред.) пока не выпускают ребят в возрасте 18-22 лет. По состоянию на 01:00 28 августа", — рассказал очевидец.

Какая ситуация сложилась на других пунктах пропуска — на момент публикации данных не поступало.

Выезд мужчин 18-22: что известно

26 августа Кабинет министров Украины принял изменения в правила выезда мужчин за границу, согласно которым право беспрепятственно выезжать получат все юноши в возрасте от 18 до 22 лет.

27 августа Фокус выяснил, что процедура выезда мужчин за границу будет предусматривать строгие документы и проверки. В частности, для выезда гражданам нужно иметь с собой военно-учетный документ и паспорт, исключение составляют лишь лица на определенных должностях в органах власти, которые могут выезжать только в служебные командировки. В то же время отмечалось, что ряд лиц не будет иметь права выезда за границу, в частности граждане, которые находятся в розыске или имеют невыполненную повестку и тому подобное.

Напомним, 27 августа военнослужащий Юрий Касьянов в колонке Фокуса объяснил, что дает военным закон о выезде за границу в возрасте до 22 лет.

Военнослужащий Станислав Бунятов 27 августа сообщил, что не исключает, что военное руководство Украины может снизить мобилизационный возраст после постановления Кабмина об одобрении частичного выезда мужчин за границу.