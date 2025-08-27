Выезд мужчин за границу: боец ВСУ прогнозирует снижение мобилизационного возраста

Военнослужащий Станислав Бунятов не исключает, что военное руководство Украины может снизить мобилизационный возраст до 23 лет после постановления Кабмина, которое одобряет частичный выезд мужчин за границу.

Разрешение Кабмина на выезд мужчин за границу в возрасте от 18 до 22 лет может подразумевать два сценария дальнейшего развития событий. Своими мыслями в Telegram-канале поделился военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман".

По эго словам, это – либо расчет на то, что война продлится еще 2–3 года, либо максимальный порог, к которому в перспективе собираются снизить призывной возраст до 23 лет.

"Добровольцы пойдут воевать вне зависимости от разрешений на выезд", – подчеркнул он.

На момент публикации материала ни в Генштабе, ни в профильном комитете Верховной Рады не комментировали возможное снижение мобилизационного возраста до 23 лет.

Выезд мужчин за границу: что известно

Кабинет Министров Украины 26 августа 2025 года принял постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу без препятствий. Согласно пояснительной записке, разрешение будет действовать для граждан до 22 лет включительно.

Для выезда необходимо иметь паспорт и военно-учетный документ.

Это решение возмутило народного депутата Марьяну Безуглую, и она назвала его "неоднозначным". По ее словам, родители массово вывозят молодых парней из Украины после окончания школы. Однако часть из них могли бы присоединиться к армии по контракту.

С другой стороны, пишет она, существует риск, что из Украины будут уезжать еще больше мужчин, и Силы обороны просто некому будет омолаживать.

Напомним, в Верховную Раду внесен законопроект №13673, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины при военном положении.