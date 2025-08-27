Безуглая раскритиковала разрешение на выезд мужчин и предложила мобилизовать с 18 лет

По мнению Марьяны Безуглой, всеобщую мобилизацию в Украине нужно было проводить сразу с 18 лет, чтобы получить лучшую армию. Сейчас же многие парни просто уедут из страны.

Related video

Народный депутат Марьяна Безуглая считает решение украинских властей о разрешении на выезд из страны мужчинам от 18 до 22 лет "неоднозначным".

По ее словам, родители массово вывозят молодых парней из Украины после окончания школы. Однако часть из них могли бы присоединиться к армии по контракту.

"Каким бы этот процент ни был, но он мог быть больше, чем без этого решения", — уверена депутат.

С другой стороны, имеется риск, что из Украины будут уезжать еще больше мужчин. Поэтому до сих пор неясно, какую политику проводят нынешние власти, уточнила Безуглая.

"Если это политика затяжной войны и постепенного восстановления страны, у которой есть будущее через несколько лет, такое решение может выглядеть достаточно логичным", — добавила она.

Однако на сегодняшний день реальных перспектив мира не просматривается, а будущее Украины напрямую зависит от успехов Сил обороны.

"По большому счету, мобилизовать нужно было сразу с 18 лет. И сейчас мы объективно имели бы совсем другую армию", — считает Безуглая.

Сложность ситуации в том, что без ускорения "молодой" реформы войска и без новых смелых и продуманных контрнаступательных операций ВСУ останутся "в замкнутом круге угасания и выигрыша времени для мира", а особенно для Европы.

"Чтобы они подготовились, пока Россия продолжит "жевать" буферную Украину. Куда мы идем?" — задает вопрос нардеп.

Напомним, 27 августа Кабмин Украины опубликовал постановление, которое разрешает мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет покидать страну. Решение будет действовать на следующий день после публикации документа.

Верховная Рада также рассмотрит законопроект №13673, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины при военном положении.