Безугла розкритикувала дозвіл на виїзд чоловіків і запропонувала мобілізувати з 18 років

На думку Мар'яни Безуглої, загальну мобілізацію в Україні потрібно було проводити одразу з 18 років, щоб отримати кращу армію. Зараз же багато хлопців просто виїдуть із країни.

Народна депутатка Мар'яна Безугла вважає рішення української влади про дозвіл на виїзд із країни чоловікам від 18 до 22 років "неоднозначним".

За її словами, батьки масово вивозять молодих хлопців з України після закінчення школи. Однак частина з них могли б приєднатися до армії за контрактом.

"Яким би цей відсоток не був, але він міг бути більшим, ніж без цього рішення", — упевнена депутатка.

З іншого боку, є ризик, що з України виїжджатимуть ще більше чоловіків. Тому досі неясно, яку політику проводить нинішня влада, уточнила Безугла.

"Якщо це політика затяжної війни і поступової відбудови країни, у якої є майбутнє через кілька років, таке рішення може виглядати досить логічним", — додала вона.

Однак на сьогодні реальних перспектив миру не проглядається, а майбутнє України безпосередньо залежить від успіхів Сил оборони.

"За великим рахунком, мобілізувати потрібно було відразу з 18 років. І зараз ми об'єктивно мали б зовсім іншу армію", — вважає Безугла.

Складність ситуації в тому, що без прискорення "молодої" реформи війська і без нових сміливих і продуманих контрнаступальних операцій ЗСУ залишаться "в замкнутому колі згасання і виграшу часу для світу", а особливо для Європи.

"Щоб вони підготувалися, поки Росія продовжить "жувати" буферну Україну. Куди ми йдемо?" — ставить запитання нардеп.

Нагадаємо, 27 серпня Кабмін України опублікував постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років залишати країну. Рішення діятиме наступного дня після публікації документа.

Верховна Рада також розгляне законопроєкт №13673, що передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд з України за воєнного стану.