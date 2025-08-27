Чоловікам від 18 до 22 років включно дозволили виїжджати з України: рішення Кабміну

Кабінет міністрів України 27 серпня опублікував постанову, що дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати за кордон. Варто зазначити, що урядовий сайт перестав працювати після публікації офіційного документа.

У тексті постанови сказано, що під час воєнного стану обмеження на виїзд не стосуються цієї вікової категорії.

Рішення набирає чинності наступного дня після офіційної публікації документа. Однак після публікації документа урядовий сайт перестав працювати.

Судячи зі скріну документа, який був доступний на момент публікації новини, тепер чоловіки справді зможуть залишати територію країни.

Виїзд з України чоловікам: роз'яснення МВС

Згідно з оновленими правилами, для виїзду з України чоловікам віком від 18 до 22 років для перетину кордону необхідно мати такі документи:

паспорт, що дає право на виїзд за кордон;

військово-обліковий документ (зокрема в електронній формі), що пред'являється на вимогу прикордонника.

Спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко говорив, що для виїзду за кордон чоловікам до 22 років потрібно мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Є також виняток: дозвіл Кабміну не поширюється на тих, хто обіймає посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Молоді чиновники можуть виїхати тільки у службове відрядження.

Нагадаємо, увечері 26 серпня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла про ухвалення Кабміном постанови про дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати з України. Влада впевнена, що це рішення "допоможе зберегти зв'язки українців із Батьківщиною".

Фокус раніше писав, як група військових ЗСУ і цивільні посередники допомагали військовозобов'язаним чоловікам виїхати з України в невизнане Придністров'я.